Ünlü olmak suç işleme ayrıcalığı getirmiyor! Toplumun yüzde 85’i ünlülere uyuşturucu operasyonlarına hukuki bakıyor

Aksoy Araştırma kurucusu Ertan Aksoy, yaptıkları ölçümlere göre toplumun toplamda yüzde 85’inin operasyonları siyasi değil hukuki bir operasyon olarak gördüğünü açıkladı.

“TOPLUMUN YÜZDE 85’İ MESELENİN HUKUKİ VAR DİYE BAKIYOR”

Sosyal medya hesaplarında gündeme dair açıklamalar yapan Ertan Aksoy, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları ile ilgili “Toplumun toplamda yüzde 85’i ya doğrudan ya da hem siyasi hem hukuki yanıtını vererek meselenin hukuki tarafı var diye bakıyor. Yüzde 14-15’i ise operasyonları siyasi olarak görüyor” dedi.

“BU DÜZEYDE BİR OPERASYONUN SİYASİ KARARA DAYANMASI İHTİMALİ DÜŞÜK”

Ertan Aksoy, ünlülere yönelik operasyonlarla ilgili yaptıkları ölçümden çıkan sonuçları şöyle değerlendirdi: “Bu düzeyde bir operasyonun siyasi bir karara dayanmaması ihtimali son derece düşük. ‘Peki buradaki siyasi karar nedir?’ derseniz, bana göre AKP içi bir hizip yarışının olma olasılığı yüksek. Fakat konu sadece bundan ibaret de değil. Diğer taraftan yargının itibarı giderek geriliyor. Adi suçlarda bile yargıya güven son derece düşük. Bunu şu nedenle söylüyorum. Yargının itibarını toparlama arayışı var. ‘Bakın sadece CHP’li siyasetçiler, sadece İmamoğlu değil herkese artık dokunabilen bir yargı var’ mesajının verilmesinin amaçlandığını düşünüyorum”