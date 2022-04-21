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Yerel Ünlü olma hayaliyle vatandaşları dolandıran çete yakayı ele verdi
Yerel

Ünlü olma hayaliyle vatandaşları dolandıran çete yakayı ele verdi

Lüks otellerde düzenledikleri sahte çekimler ile ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak ünlü olmak isteyen vatandaşları dolandıran çeteye yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 20:55:00 -
Ünlü olma hayaliyle vatandaşları dolandıran çete yakayı ele verdi

Ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak sahte deneme çekimleri yapıp, vatandaşları dolandıran çete Isparta’da yakayı ele verdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl il gezerek lüks otellerde düzenledikleri sahte çekimler ile ünlü film yapım firmalarının ve ajansların isimlerini kullanarak ağlarına düşürdükleri vatandaşları dizilerde, filmlerde oynatma ve ünlü olacakları vaadiyle kandırıp kişi başı 450 TL para toplayan dolandırıcılar, Isparta Siber Suçlarla Mücadele polislerinden kaçamadı.

5 şüpheli gözaltına alındı

Sahte çekim yaparak vatandaşları dolandıran 2’si kadın 3’ü erkek toplam 5 şüpheli polis tarafından Isparta merkezli olarak İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde düzenlenen ortak operasyonla Isparta’da yakalanarak gözaltına alındı.

Elektronik belgelere el konuldu

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise birçok post cihazı, mali doküman, kredi kartları, dijital materyaller, laptop, cep telefonu gibi elektronik belgelere incelenmek üzere polis tarafından el konulurken, 5 şüpheli Isparta Emniyetindeki işlemlerinin ardından Isparta Adliyesine sevk edildi ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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