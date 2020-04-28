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Aktüel

Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat etmeden önceki sözleri ortaya çıktı

Dün hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda, “Çok duygulu yaşıyorum.

2020-04-28 16:29:26 -
Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat etmeden önceki sözleri ortaya çıktı

Dün hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat etmeden aylar önce katıldığı bir programda, “Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır” dediği ortaya çıktı.


Ünlü modacı Nur Yerlitaş’ın vefat etmeden önce 22 Haziran 2019’da tv100’de yayınlanan Okan Bayülgen’in sunduğu programın konuğu olduğu ortaya çıktı. Duygusal anların yaşandığı programda Yerlitaş’ın gözlerinin dolduğu görüldü. Yerlitaş, burada yaptığı konuşmada, “Ben artık daha dikkatli yaşamaya başladım. Çok duygulu yaşıyorum. Para pul hiçbir şey umurumda değil. Yemin ederim en önemli şey sağlıktır. Ben çok çalışarak çok hayat mücadelesi verdim. Artık işimi de çok seviyorum ama eskisi gibi değil. Önce sağlığım ve huzurum diyorum. Çok kötülük ve çok yanlışlar gördüm” ifadelerini kullandı. Yerlitaş’ın konuşmaları sırasında zaman zaman gözlerinin dolduğu görüldü.

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