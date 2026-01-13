  • İSTANBUL
Ünlü milyarder Etiyopya'da öldürülmüştü! Safaride öldürülen Türk sayısı 2'ye çıktı
Gündem

Ünlü milyarder Etiyopya'da öldürülmüştü! Safaride öldürülen Türk sayısı 2’ye çıktı

Etiyopya'da safari sırasında saldırıya uğrayan Silkar Madencilik’in sahibi ünlü milyarder Erdoğan Akbulak, Etiyopya’da safari gezisi sırasında yerel gruplar arasında çıkan silahlı çatışmanın ortasında kalarak yaşamını yitirmişti. Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, Akbulak’ın yanı sıra Cengizhan Güngör adlı Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförlerinin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Berk Baran, Etiyopya’da Türk vatandaşlarına yapılan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.  Baran, saldırının Etiyopya'nın Güney Ulusları ve Halkları Bölgesinde, "Tum" şehrine yakın kırsal kesimde, 12 Ocak sabah saatlerinde gerçekleştiğini, saldırı sonucunda Erdoğan Akbulak ve Cengizhan Güngör adlı iki Türk vatandaşı ile Etiyopyalı şoförün hayatını kaybettiğini söyledi.

CENAZELER YARIN SABAH GELECEK

Baran, olay yerinde başka Türk vatandaşlarının bulunup bulunmadığı sorusuna ilişkin, Etiyopya’ya turistik gezi için gelen 4 Türk vatandaşının iki araçla seyahat ettiğini, öndeki araçta bulunan 2 kişinin saldırıdan kaçabildiğini ve olayın yara almadan kurtulanlar tarafından kendisine bildirildiğini söyledi.

Kurtulan Türk vatandaşlarının ve hayatını kaybedenlerin cenazelerinin bu sabah uçakla Addis Ababa'ya getirildiğini belirten Baran, "İşlemler devam ediyor. Vatandaşlarımız Büyükelçilikte misafir ediliyor, cenazeler yarın sabah İstanbul'da olmak üzere bu gece THY seferiyle gönderilecek" ifadelerini kullandı.

SALDIRININ FAİLLERİ ARANIYOR

Saldırının faillerinin bulunması için Etiyopya makamlarının yapacakları soruşturmanın sonuçlarının beklendiğini aktaran Baran, saldırının meydana geldiği bölgenin yılın her döneminde çok sayıda turist kafilesi tarafından ziyaret edildiğini, Türk turistlerin de bu ziyaretçiler arasında olduğunu söyledi.

Baran, turistlerin seyahatleri öncesinde gidecekleri bölgeyle ilgili araştırma yapmasında fayda olduğunu aktararak, "Bu amaçla Büyükelçiliğimizle temas kuran vatandaşlarımıza gerekli yönlendirmeyi yapmaya hazırız" dedi.

Büyükelçi Baran, saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

