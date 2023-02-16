Ünlü milyarder Elon Musk mühendisi de işten çıkardı! Bomba gelişme: Twitter algoritması açıklaması!

Elon Musk yönetimindeki Twitter, dünya genelinde birkaç gündür ilginç bir sorunla karşı karşıya. Kullanıcılardan gelen rapora Twitter'ın “Sizin İçin” tweet'leri bölümü Elon Musk'ın cevaplarıyla dolu.

Sosyal medyada vakit geçiren kullanıcıların, ilginç bir şekilde Musk'ın cevaplarını veya tweet'ini görmesi tepkilere neden oldu ve bununla ilgili binlerce kişi sorun bildirdi.

MUSK'TAN AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde tweet'lerin çok fazla görüntülenmemesiyle ilgili bir eksikliği dile getirdi. Hatta ünlü milyarder bu sorun nedeniyle bir mühendisi de işten çıkardı.

Ancak algoritmadaki garip bu hata, personelin işten çıkarılmasından bir hafta sonra geldi. Kullanıcılar, Musk'ı takip etmese bile tweet'lerini veya cevaplarını görüyor.

Neyse ki Musk sorunun farkına vardı ve bunun için harekete geçti. tgrthaber'n aktardığı haberde: Twitter üzerinden paylaşım yapan ünlü milyarder, Twitter Genel Merkezi'nde mühendislik ekibiyle uzun süren bir görüşmenin ardından düzeltmenin geleceğini açıkladı.