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Dünya Ünlü market zincirinde tecavüz dehşeti! Üzerini yırtıp...
Dünya

Ünlü market zincirinde tecavüz dehşeti! Üzerini yırtıp...

ABD’nin ünlü zincir marketi Walmart’ta 28 yaşındaki bir adam gündüz vakti alışveriş yapan bir kadına arkadan yaklaşarak tecavüz girişiminde bulundu. Kadının kıyafetlerini yırtan adam, diğer müşterilerinin girişimiyle engellendi. Tecavüz girişimi, anbean kameralar yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 23:24:00 - 2022-03-23 23:24:47
Ünlü market zincirinde tecavüz dehşeti! Üzerini yırtıp...

 

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Miami kentinde akılalmaz bir tecavüz girişimi yaşandı. Ülkenin en büyük market zincirlerinden olan Walmart'ta bir adam, alışveriş yapan bir kadına saldırdı.

Olay, Miami-Dade bölgesinde gerçekleşti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre markette alıveriş yapan bir kadın bir anda arkasından yaklaşan 28 yaşındaki Bredan Harvey tarafından saldırıya uğradı. Kadının elbisesini hedef alan saldırgan, önce kadını soymaya çalıştı.

Başarılı olamayınca elbiseyi yırtmaya başlayan adam, kadının çığlıklarına rağmen devam etti. Bir süre sonra yere düşen kadına tecavüz girişiminde bulunan Harvey, mağdurun çığlıklarını duyan müşteriler tarafından engellendi.

Marketin büyüklüğü nedeniyle yardımın geç geldiği söylenirken, Harvey'nin tecavüz girişiminde bulunduğunu görenler, sapığı öldüresiye dövdü. O anlar, çevrede bulunan müşteriler tarafından anbean kaydedildi.

 

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