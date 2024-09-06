Ünlü kuyumcu öyle bir tüyo verdi ki! Bakın altının gramı ne kadar olacak

Altında yükseliş sürüyor. Vatandaşların TL'nin her geçen geçen değer kaybetmesi üzerine elindeki 3 kuruşu ya dolara ya da dövize yatırarak erimesini durdurmayı amaçlıyor.

Dövize oranla daha güvenli gördükleri altına yatırım yapanlar "Ekonomi çöktü. Doların gerçek değerinin 50 TL olduğu ifade ediliyor. Cebinde 50 bin TL'si olan dar gelirliler bile bir kaç gram altın alarak parasının erimesini engelleme çabasındalar. Ay sonunun getiremeyenler de dövizini altınını satarak faize yatırıyor. Ama faizler düşerse parasını çeken ya altın alacak ya da dolar. Bunu tahmin etmek için ekonomist olamaya gerek yok" dedi.

Bugün 2 bin 752 liradan işlem gören altın için ünlü kuyumcu Ali Keskin'in, yatırım yapacakları altından şaşmamaları konusunda uyardı.

Keskin, “Yıl sonunda dolar 35-36 TL bandına gelir. Altının gramı da 3 bin 100 TL civarında olur. Altının gramını günün birinde 7 bin TL olarak göreceğiz" dedi. Ünlü ismin tahminlerine göre gram altın 5 yıl içinde 7 bin lirayı görebilir.