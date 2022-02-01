Ünlü isimler o tarikata katılmış

Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin Bektaşi tarikatına katıldığı iddia edildi.

İki ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun Bektaşilik yolculuğuna çıktığı ve Ankara'da yaşayan Prof. Dr Ali Osmay Güre'nin de kendilerine mentörlük yaptığı biliniyordu. Şimdi de konunun Bektaşiliğin dışında farklı bir boyutta olduğu iddiası konuşuluyor.

"Baba" diyorlar

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ali Suphi lakabını kullanan Ali Osmay Güre'ye, aralarında Kadir Doğulu, Neslihan Atagül, Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş ve Tansel Öngel'in de de bulunduğu bir grup ünlü oyuncu ve müzisyen "Baba" diye hitap ediyor. Evlerinde kurulan sofralar, şapka ve kıyafetle yaptıkları "dua" toplantıları saatlerce sürüyor.

Buluşulan sofranın kuralları bulunuyor, mesela "baba" yemeğe başlamadan kimse başlamıyor, baba konuşmadan kimse konuşmuyor, telefonlara bakılmıyor.

Neslihan "Baba"dan izin aldı

Bu arada "baba"nın lafından çıkmayan ve her konuyu danışan çiftten Neslihan Atagül'ün, "Sefirin Kızı"ndan da bu nedenle ayrıldığı söylentisi var. Dizinin son sezonunda sağlık sorunları yaşayan oyuncunun projenin kendisine iyi gelmediğini belirten "baba"nın da izniyle projeden ayrılmaya karar verdiği öne sürülüyor.

"Hande Erçel'i de duaya götürdü"

Öte yandan ekibin önde gelen isimlerinden Murat Dalkılıç'ın kendisiyle aynı inanç sisteminde yaşayan ve eski sevgilisi Hande Erçel'in de arkadaşı olan Sitare Akbaş'a başta "bacı" derken, ilerleyen dönemde sevgili olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın ekibe ilk katıldığı dönemde Hande Erçel'i de bir kez dua sohbetine götürdüğü ancak ünlü oyuncunun daha sonra yakın çevresinden de gelen tepkiyle hem Dalkılıç'la hem de arkadaş ortamıyla tüm bağını kestiği belirtildi.

Yılbaşı gecesi Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül çifti, Maslak'taki Balkabağı'nda eğlenmişti. Çıkışta muhabirlerin görüntülendiği çift, araçlarına doğru giderken arkalarından bir arkadaşları "Kadir Derviş..." diye seslenmişti.