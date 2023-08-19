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Yerel Ünlü iş adamı arı sokması sonucu vefat etti
Yerel

Ünlü iş adamı arı sokması sonucu vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-08-19 17:19:00 -
Ünlü iş adamı arı sokması sonucu vefat etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yat ile mavi yolculuğa çıkan iş insanı 61 yaşındaki Aydın Berkman, arı sokması sonucu fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yat ile mavi yolculuğa çıkan iş insanı 61 yaşındaki Aydın Berkman, arı sokması sonucu fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yat ile mavi yolculuğa çıkan Bay Matbaa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 61 yaşındaki Aydın Berkman, Orak Adası'nda teknede iken başından arı soktu. İş insanı Berkman’ın fenalaşması üzerine arkadaşları deniz ambulansı ve sahil güvenlikten yardım istedi.

Bodrum deniz kurtarma ekibi Yaşam isimli deniz ambulansı ile Orak Adası'na gitti. Yaşar Anter'in Sözcü'deki haberine göre Bodrum Limanı'ndan yola çıkıp 18 dakikada adadaki tekneye ulaşan ekipler, kalbi duran Berkman’a yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yaptı. Aydın Berkman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Berkman’ın Sahil Güvenlik ekipleri eşliğinde limana getirilen cenazesinin, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi. Matbaacılık söktürün önde gelen isimlerinden Berkman’ın, arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenildi.
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