  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Maduro’yu ne bekliyor? Washington’un “Adalet” maskesi ve Venezuela’nın geleceği! Herkes bu soruya cevap arıyor

Kirli algı operasyonuna aileden tokat gibi cevap: Şehidimizin aziz hatırasını rahat bırakın!

Rusya'dan ABD’ye Maduro tepkisi: Kirli ellerinizi çekin!

ABD'nin diğer liderleri alıkoyduğu bir liste ortaya çıktı! Kimler var?

ABD’nin Venezuela Operasyonu: Petrol ve Altında Yükseliş Sinyali! Türkiye nasıl etkilenecek?

ABD Müttefiki Güney Kore Devlet Başkanı Lee'den olay sözler dünya şokta: Televizyon kanalı yayınladı

Mehmet Sevigen: Bir dakika bekletme hemen görevden al! Özgür Özel’e canlı yayında çağrı

Suudi Arabistan'dan yeni bir düzenleme emri: Yaşanan gelişmelere bakın! Nasıl yasak getirdi, neler olacak

Amerika BM şartını ihlal etti BMGK'ya acil toplantı çağrısı!

Korsan Trump'tan Venezuela'da Devlet Terörü: "Venezuela'yı artık biz yöneteceğiz"
Gündem Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Trump’ın Maduro’ya müdahalesinin iç yüzünü anlattı! Venezuela’da pornografinin, kürtajın, eşcinsel evliliğin ve cinsiyet değişim operasyonları yasaklandı
Gündem

Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Trump’ın Maduro’ya müdahalesinin iç yüzünü anlattı! Venezuela’da pornografinin, kürtajın, eşcinsel evliliğin ve cinsiyet değişim operasyonları yasaklandı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Ben Shapiro'nun Megyn Kelly ile yaptığı röportajdaki Maduro eleştirilerine sert bir yanıt verdi ve Trump'ın müdahalesinin altında yatan gerçeği açıkladı.

Carlson, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ekonomik politikalarını onaylamasa da ülkenin sosyal değerler açısından oldukça muhafazakar bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Trump’ın Maduro’ya müdahalesinin altında yatan sebepleri tek tek sıraladı.

 

Gazeteci Tucker Carlson, katıldığı bir programda Ben Shapiro’nun Venezuela lideri Nicolas Maduro hakkındaki sert tutumunu ve muhafazakarlık anlayışını detaylı bir şekilde masaya yatırdı. Carlson, Shapiro’nun Maduro’yu yalnızca ekonomik başarısızlıkları üzerinden eleştirmesini sığ bularak, toplumsal değerlerin ekonomik göstergelerden çok daha hayati olduğunu savundu.

 

Carlson’ın açıklamalarına göre Venezuela, ekonomik krizde olmasına rağmen sosyal yapısını koruyan katı kurallara sahip. Ülkede eşcinsel evliliğin, pornografinin, kürtajın ve çocuklara yönelik cinsiyet değişim süreçlerinin tamamen yasak olduğunu hatırlatan Carlson; Shapiro’nun "Kim takar Maduro’nun sosyal görüşlerini?" şeklindeki yaklaşımını sertçe eleştirdi. Carlson, "Ben takarım çünkü çocuklarım var ve onların nasıl bir dünyada büyüyeceği benim için paradan daha önemli" diyerek, gerçek bir muhafazakarın önce aileyi ve toplumsal ahlakı savunması gerektiğini belirtti.

 

Ekonomisinin kötü olmasında ABD’nin parmağı olduğunu söyleyen Tucker, LGBT’ye savaş açtığı için bu durumlara gelindiğini de ekledi.

Tartışmanın odağında ise Shapiro’nun çifte standart uyguladığı iddiası vardı. Carlson, Shapiro’nun Amerika ve diğer ülkeler için sadece "serbest piyasa" odaklı konuştuğunu ancak söz konusu İsrail olduğunda "ulusal sınırlar ve dini değerler" üzerinden savunma yaptığını iddia etti. Shapiro’nun Amerikan muhafazakarlığını sadece ekonomik bir modele indirgediğini savunan Carlson, bu bakış açısının Amerikan toplumunun gerçek ihtiyaçlarından kopuk olduğunu vurguladı.

Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız
Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız

Dünya

Maduro’nun Yardımcısı'ndan ABD'ye sert cevap: Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız

Maduro'nun New York'ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi
Maduro'nun New York'ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi

Dünya

Maduro'nun New York'ta tutulacağı iddia edilen gözaltı merkezi görüntülendi

Maduro ve eşini taşıyan uçak iniş yaptı! Kalacakları yer dikkat çekti
Maduro ve eşini taşıyan uçak iniş yaptı! Kalacakları yer dikkat çekti

Dünya

Maduro ve eşini taşıyan uçak iniş yaptı! Kalacakları yer dikkat çekti

Rusya'dan ABD'ye 'Maduro' çağrısı!
Rusya'dan ABD'ye 'Maduro' çağrısı!

Dünya

Rusya'dan ABD'ye 'Maduro' çağrısı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar
Gündem

Saldırının detayları belli oldu: Maduro ve eşini uyurken sürükleyerek çıkardılar

Kendine her şeyi hak gören küresel eşkıya ABD’nin Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini ele geçirdiği saldırının detayları belli oldu...
Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı
Gündem

Bunların derdi okumak falan değil, anarşistlik! Tıp Fakültesi öğrencisinin Erdoğan’la ilgili sözleri başını yaktı

Sosyal medyada Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan üniversite öğrencisi Cemal Mert S., tutuklandı. ..
Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar
Siyaset

Suriye’ye giden Saadet heyetine vatandaştan ayar: Paylaşım yaptıklarına pişman olacaklar

"Bize ne Suriye'den" diyen CHP ile seçim ittifakı yapan Saadet Partisi, bu kez Suriye topraklarından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı old..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23