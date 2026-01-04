  • İSTANBUL
Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!

Almanya’da büyük bölümü Türklere ve Araplara ait kasaların boşaltıldığı banka soygununda çalınan miktar 100 milyon avroyu aştı. Alman medyasına göre soyguncular 2 bin 500 müşteriye ait 3.250 kasayı özel matkaplar kullanarak açtı. 1 kasa 1 dakikada bile açılsa bu kadar kasanın açılması için 2 günden fazla süre gerekiyor. Alman polisinin soygunu fark edememesi kuşkulara neden oldu.

Almanya’da büyük bölümü Türklere ve Araplara ait kasaların boşaltıldığı banka soygununda çalınan miktar 100 milyon avroyu aştı. Alman medyasına göre soyguncular 2 bin 500 müşteriye ait 3.250 kasayı özel matkaplar kullanarak açtı. 1 kasa 1 dakikada bile açılsa bu kadar kasanın açılması için 2 günden fazla süre gerekiyor. Alman polisinin soygunu fark edememesi kuşkulara neden oldu.
Almanya’da hırsızların filmleri aratmayan banka soygununda, 3 bin 250 kasanın açılmış olması soygunun nasıl gerçekleştirildiğine dair soru işaretlerini artırdı. Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde yer alan Sparkasse Bankası’nda yaşanan soygunda bilanço artıyor. Hırsızların çaldığı para ve kıymetli eşyaların maddi tutarı ilk tespitlerin aksine 34 milyon avro değil 100 milyon avrodan fazla olduğu ortaya çıktı.

 

TÜRKLER ÖZELLİKLE SEÇİLMİŞ

Sparkasse Bankası’ndan hırsızların çaldığı para ve kıymetli eşyaların sahiplerine ilişkin bilgiler de netleşmeye başladı. Soygunun ertesi günü bankada hesabı bulunan ve kişisel kasalarındaki değerli eşyaları çalınan Türkler ve Arapların çoğunlukta olduğu ifade edilirken, mağdur Türklerin kurduğu ortak WhatsApp grubunda bin kişiden fazla üye olduğu belirtildi. Ayrıca mağdurların ağırlıklı olarak kentteki göçmen kökenlilerden oluştuğu belirtildi.

 

SORU İŞARETLERİ ARTIYOR

Alman basınında yer alan haberlerde, hırsızlar 2 bin 500 müşteriye ait 3 bin 250 kasayı özel matkap kullanarak açtığı aktarıldı. Bir kasanın 1 dakikada açıldığı varsayıldığında, kasaların açılması için yaklaşık 54 saat 10 dakika zaman gerekiyor. Yani hırsızlar hiç dinlenmeden bu sürede kasaları açması anlamına geliyor. Bu durumun imkansızlığı soygunun nasıl gerçekleştirildiğine dair soru işaretlerini artırdı.

 

BİR HAFTA SONRA ÖZEL BİRİM

Müşterilerin endişeli bekleyişi sürerken, soyguna ilişkin soruşturmada polisten dikkat çekici bir adım geldi. Gelsenkirchen polisi, soygunun birinci haftasına girilirken özel bir birim kurdu. Özel Görev Gücü olarak tanımlanan birim, banka soygunları ve hırsızlık vakalarında uzman polislerden oluşuyor. Polis şu ana kadar yapılan ihbarlar sonrası somut bir sonuca ulaşılamadığını da bildirdi. Polise göre, hırsızlar bir otoparkın alt katındaki tüneli kullanarak tasarruf bankasının bodrum katına kadar ardından da matkapla duvarları delen hırsızlar sonrasında kasaların olduğu bölüme ulaştı. Kasaları açan hırsızlar çaldıkları paralarla kaçtı. Polis, hırsızlık vakasından 29 Aralık Pazartesi saat 03.58’de yangın alarmının devreye girmesiyle bankaya ulaşan itfaiye ekiplerinin bilgilendirmesiyle haberdar oldu.

