Tahran’ın söylediğinden kat kat fazla… Suriye İran’dan tazminat isteyecek

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, İran'ın Suriye'den maddi taleplerine dair açıklamalarda bulundu. Mepa News’in haberine göre, İran'ın, Suriye'de Beşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından kurulan yeni yönetimden en az 30 milyar dolarlık bir talepte bulunduğu belirtiliyordu.

İran'ın bu talebi, Suriye'deki savaş boyunca uğradığı kayıpları telafi etmek için öne sürdüğü kaydediliyordu.

SURİYE MALİYE BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

Syria Now televizyonuna verdiği mülakatta Berniyye, "İran'ın borç dosyasının en karmaşık siyasi ve mali dosyalardan biri olduğunu" belirterek, "Maliye Bakanlığı'nın bu dosyayı sadece geleneksel bir mali yükümlülük olarak değil, Suriye devletinin egemenlik hakkı olarak ele almaya devam ettiğini" vurguladı.

Berniyye, "İran'ın herhangi bir mali talebinin, İran müdahalesinin neden olduğu geniş çaplı altyapı tahribatı ve ağır insan kayıplarının bir sonucu olarak, Suriye'nin bu meblağın onlarca katını talep etmesiyle karşılanacağını" söyledi.

İran tarafından talep edilen borçları "gayrimeşru borçlar" olarak nitelendiren Berniyye, "bu borçların meşru mali yükümlülükler değil, geniş çaplı yıkım, binlerce ölü ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olan askeri müdahalenin maliyeti olduğunu" savundu. "Bazı İranlı politikacıların Suriye'den bu borçları geri ödemesini talep ettiğini" de sözlerine ekleyen Berniyye, bu tür kayıpların "Suriye halkına karşı yürütülen savaşın bedeli olduğunu" vurguladı.

Berniyye, "bakanlığın şu anda Suriye'nin talep edeceği tazminat miktarını tahmin etmeye çalıştığını" doğruladı ve "nihai faturanın İran'ın mali alacak olarak iddia ettiği miktarı kat kat aşabileceğini" belirtti.

Bir süredir Suriye yönetiminin, devrimin ardından İran'ın Suriye devleti ve halkına yüz milyarlarca dolar tazminat ödemesini talep eden ve uluslararası mahkemelere sunulacak olan hukuki bir talebin hazırlığı içerisinde olduğu ifade ediliyordu.

Suriyeli kaynaklar, altyapıya ve halka verilen zararlar için yaklaşık 300 milyar dolarlık bir tazminat talebinde bulunulabileceğini vurguluyordu.