Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

New York Sokaklarında Utanç Konvoyu

4 Ocak 2026 itibarıyla gelen görüntüler, modern dünyada eşi benzeri görülmemiş bir skandalı gözler önüne serdi. ABD Özel Kuvvetleri tarafından Venezuela’dan kaçırılan Devlet Başkanı Nicolas Maduro, elleri kelepçeli ve gözleri bağlı bir şekilde New York caddelerinde zırhlı araç konvoyları eşliğinde adeta "sergilendi". Manhattan sokaklarında gerçekleşen bu gövde gösterisi, akıllara Orta Çağ’daki savaş ganimeti sergileme ritüellerini getirdi.

Trump’ın "Petrol" İtirafı ve Sömürgeci Zihniyet

Donald Trump, bu skandal operasyonu bir "başarı" gibi pazarlarken asıl niyetini gizleme gereği bile duymadı. Operasyon sonrası yaptığı açıklamada, "Venezuela'yı artık biz yöneteceğiz" diyen Trump, ülkenin devasa petrol rezervlerine "çökeceklerinin" sinyalini verdi. Bir devlet başkanının hapse atılması yetmezmiş gibi, New York’taki DEA (Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) koridorlarında aşağılayıcı bir şekilde yürütülmesi, ABD’nin "kovboy diplomasisinin" geldiği son noktayı gösterdi.

"Seçilmiş Bir Lideri Kaçırmak Siyasi Terördür!"

Uluslararası hukukçular ve vicdan sahibi devletler ayağa kalkmış durumda. Maduro’nun destekçileri ve birçok uluslararası kuruluş, bu olayı "siyasi terörizm" ve "modern haydutluk" olarak nitelendiriyor.

Egemen bir devletin başkanının, başka bir devletin askerleri tarafından topraklarından koparılması hiçbir uluslararası yasaya sığmamaktadır. Orta Çağ Karanlığı: Demokratik yollarla seçilmiş bir liderin, New York sokaklarında bir suçlu gibi teşhir edilmesi, medeni dünyanın utanç hanesine yazılmıştır.

Tepkiler Dalga Dalga Yayılıyor

Sadece Venezuela’da değil, dünyanın dört bir yanında "Böyle rezillik görülmedi" sesleri yükseliyor. New York'taki Metropolitan Tutukevi önüne toplanan binlerce kişi, bu hukuksuzluğu protesto ediyor. Trump yönetiminin bu "barbarca" hamlesinin, Latin Amerika’da ve dünyada ABD’ye karşı on yıllarca sürecek bir nefret dalgasını tetiklemesi bekleniyor. Seçimle iktidara gelen bir ülkenin lideri, Donald Trump’ın talimatıyla düzenlenen korsan bir operasyonla kaçırılarak New York sokaklarında bir "sergi nesnesi" gibi dolaştırılması dünyada infiale neden oldu.