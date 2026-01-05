  • İSTANBUL
Dünya

Danimarka ve Grönland’dan Trump’a "ilhak" barikatı! "Satılık değiliz" resti çekildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Danimarka ve Grönland’dan Trump’a "ilhak" barikatı! "Satılık değiliz" resti çekildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın "ulusal güvenlik" gerekçesiyle Grönland’ı topraklarına katma ısrarı ve Louisiana Valisi Jeff Landry’yi "Grönland Özel Temsilcisi" olarak ataması, Danimarka ve Grönland cephesinde sert bir duvarla karşılaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın ABD’nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını tekrar etmesine, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’den sert tepki geldi. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Grönland’ın Danimarka Krallığı’na bağlı olduğunu hatırlatan Frederiksen "ABD’nin Grönland’ı ele geçirmesi gerektiğinden bahsetmek kesinlikle mantıksız. ABD’nin Danimarka Krallığı’na bağlı üç ülkeden herhangi birini ilhak etme hakkı yok" ifadelerini kullandı. Trump yönetimine mevcut söylemlerinden vazgeçme çağrısı yapan Frederiksen, "ABD’yi, tarihi olarak yakın bir müttefike ve satılık olmadıklarını çok net bir şekilde ifade eden başka bir ülkeye ve halka yönelik tehditlerini durdurmaya ciddi şekilde çağırıyorum" dedi.

 

"Sadece yanlış değil, aynı zamanda saygısızca"

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de Trump’ın ifadelerine tepki göstererek,"ABD Başkanı ’Grönland’a ihtiyacımız var’ dediğinde ve bizi Venezuela ve askeri müdahale ile ilişkilendirdiğinde, bu sadece yanlış değil; aynı zamanda saygısızcadır" açıklamasında bulundu.

 

Trump, tepki çeken Grönland açıklamalarını tekrar etmişti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD basınına verdiği bir röportajda Grönland’ın kendileri için stratejik olarak çok önemli olduğunu belirterek, adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiği yönündeki tepki çeken açıklamalarını tekrar etmişti. "Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var" diyen Trump, Danimarka Krallığı’na bağlı olan adanın "Rus ve Çin gemileriyle çevrili olduğunu" iddia etmişti.

