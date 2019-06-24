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Ünlü gazeteci İmamoğlu’nun o sözlerini hatırlattı! “Eğer Yenikapı’ya dizerse 1700 tanesini...”

İstanbul seçimi sonrası, “Ezildik” yorumuna tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun, “Tam İBB’nin 1700 aracını Yenikapı’ya dizecektim, mazbatamı iptal ettiler” sözünü de hatırlatarak, “İBB’de kullanılan 1700 tane makam aracını Yenikapı’ya dizerse, o zaman ezilirim. Ama bu sonuçlardan ben ezilmem.” dedi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
Ünlü gazeteci İmamoğlu’nun o sözlerini hatırlattı! “Eğer Yenikapı’ya dizerse 1700 tanesini...”

 yeniakit.com.tr  Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İstanbul seçimleri masaya yatırıldı.

Programda, “Ezildik” söylemine tepki gösteren Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Ne zaman bizi ezerler biliyor musunuz? Gariban vatandaşa ekmeği sütü bedava verdikleri zaman ben ezilirim. Eğer Yenikapı’da 1700 tane belediye aracını dizerlerse ben ezilirim. Çünkü Binali beyle yaptıkları programda onu söyledi. 1700 tane aracı ben Yenikapı’da tam dizecektim, benim mazbatamı iptal ettiler, dedi. Ama onların içinde bir tane ambulans olursa, o ambulansı kaldırır, kafasına geçirir AK Partililer Ekrem beyin. Ambulans, itfaiye aracı, diğer zorunlu ihtiyaçların dışında Ahmet’in Mehmet’in makam aracı, hafta sonlarında tatile gidilerken kullanılan aracı gösterirse bana Ekrem İmamoğlu, ben o zaman ezilirim. Ama bu sonuçlardan ben ezilmem.

CHP’li Tuncay Özkan’ın AK Partililere yönelik tehdidini de hatırlatan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Manşetlerin Dili
  4. Fatin Dağıstanlı
  5. Ali İhsan Karahasanoğlu
  6. İBB

YORUM YAZ

  • hülyahülya15 dk önce
    adam 806000 fark atmış siz hala kötüleyin.millete biraz saygınız olsun.
  • gör öğrengör öğren23 dk önce
    seçim bitti söylediklerini yerine getirmenin gereği yok bu millet abtal bu millete sülünosman gibi adam lazımdı oda geldi alsınlar başlarına çalsınlar gülme sırası şimdi bizde her şey güzel olak istanbul için he he he he
  • Homo Ekrem Homo Ekrem 23 dk önce
    aynen davutogluna piyangondan cikti baskanlik yaziklar olsun ahmet davutoglu sana oy veren senin gibi olsun davasini dava arkadaslarini satan alcak olsun
  • yeniakitiyidiryeniakitiyidir26 dk önce
    Aynen böyle devam edin canlarim.Altina yazin Imamoglu uzayliymis, Türkiye'yi istilaya gelecek Alfa Century'deki istilacilar kesif icin Imamoglu'nu önden gönderdi yazin. :)
  • gülgül27 dk önce
    o zaman bir kampanya başlatın, dizsino makam araçlarını. görelim.
  • türkiyelitürkiyeli28 dk önce
    yunanoğlu'nun, pardon imamoğlu'nun gerçek yüzünün ortaya çıkması sadece birkaç hafta sürecek
  • MücahitMücahit29 dk önce
    hayatı yalan ekonun. uberden 1700 araç kiralar işte makam araçları der 10 dk görüntü verdimi ekoya oy verenlerden ona inanmayacak birtana aklıbaşında adam bulamazsın hepsi inanır.
  • Can SezerCan Sezer31 dk önce
    AK Parti gariban vatandaşa sütüekmeği bedava veriyor da bizim haberimiz mi yok?

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