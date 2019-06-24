Ünlü gazeteci İmamoğlu’nun o sözlerini hatırlattı! “Eğer Yenikapı’ya dizerse 1700 tanesini...”

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, İstanbul seçimleri masaya yatırıldı.

Programda, “Ezildik” söylemine tepki gösteren Karahasanoğlu, şunları söyledi:

“Ne zaman bizi ezerler biliyor musunuz? Gariban vatandaşa ekmeği sütü bedava verdikleri zaman ben ezilirim. Eğer Yenikapı’da 1700 tane belediye aracını dizerlerse ben ezilirim. Çünkü Binali beyle yaptıkları programda onu söyledi. 1700 tane aracı ben Yenikapı’da tam dizecektim, benim mazbatamı iptal ettiler, dedi. Ama onların içinde bir tane ambulans olursa, o ambulansı kaldırır, kafasına geçirir AK Partililer Ekrem beyin. Ambulans, itfaiye aracı, diğer zorunlu ihtiyaçların dışında Ahmet’in Mehmet’in makam aracı, hafta sonlarında tatile gidilerken kullanılan aracı gösterirse bana Ekrem İmamoğlu, ben o zaman ezilirim. Ama bu sonuçlardan ben ezilmem.”

CHP’li Tuncay Özkan’ın AK Partililere yönelik tehdidini de hatırlatan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!