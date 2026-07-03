Kuzen evliliği yasak! Sapkın evlilikler serbest

İsveç’te aile hukukuna ilişkin yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Parlamento tarafından daha önce kabul edilen yasa kapsamında, kuzen evlilikleri ve yakın akraba evlilikleri 1 Temmuz itibarıyla yasaklandı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, birinci derece kuzenlerin evlenmesine izin verilmeyecek. Yasak, kardeşlerin çocukları arasında yapılan evlilikleri de kapsayacak.

Yeni dönemle birlikte, ülkede birinci derece kuzenlerin evlenmesine artık hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Yasak, sadece kuzenleri değil, kardeşlerin çocuklarıyla yapılan (hala, teyze, dayı, amca çocukları) tüm evlilik kombinasyonlarını da kapsıyor.

GÜYA GEREKÇE BASKI VE ZORLAMANIN ÖNÜNE GEÇİLMESİ

İsveç hükümeti yetkilileri, güya bu radikal kararın temel amacının aile içi sosyal baskılar, "namus" gerekçeli dayatmalar ve zorla evliliklerle mücadele etmek olduğunu açıkladı. Bir baskıyı ortadan kaldırma bahanesiyle yeni bir baskı unsuru olarak yasak getirilmesi bu ne tezatlık dedirtti.

İsveç Adalet Bakanlığı ve yasa hazırlık komisyonu tarafından yapılan incelemelerde; akraba evliliklerinin, özellikle genç kadınlar üzerinde bir aile içi kontrol mekanizması olarak kullanıldığına dair bulgulara ulaşıldığı belirtilmişti.

BATI'NIN ÇİFTE STANDARTLI AİLE ANLAYIŞI: AKRABAYA YASAK, SAPKINLIĞA ÖZGÜRLÜK!

İsveç'in "baskıları önlemek ve bireysel özgürlükleri korumak" iddiasıyla aldığı bu karar, ülkenin aile yapısına yönelik çifte standartlı ve çelişkili politikalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğal aile bağlarını koruma iddiasıyla akraba evliliklerine savaş açan İsveç yönetimi, iş toplumu ve nesli ifsat eden sapkın ilişkilere geldiğinde ise tamamen farklı bir tutum sergiliyor. Hatırlanacağı üzere İsveç, 2009 yılında yürürlüğe koyduğu "Cinsiyetsiz Evlilik Yasası" ile aynı cinsiyetten kişilerin sapkın birlikteliklerini resmi evlilik statüsüne alarak meşrulaştıran ilk ülkelerden biri olmuştu.

Toplumun temel direği olan inanç değerlerini ve geleneksel aile formunu hiçe sayan Batı modernizmi; kiliselerde bile sapkın nikahların kıyılmasına, cinsel sapkınların evlat edinmesine ve yapay üreme haklarından faydalanmasına yasal zemin hazırlarken, diğer taraftan meşru sınırlardaki akraba evliliklerine küresel bir yasaklama furyası başlatarak kendi içinde büyük bir tezat oluşturuyor.

YURT DIŞINDA YAPILAN EVLİLİKLERE DE GEÇİT YOK

Yürürlüğe giren yeni mevzuat, sadece İsveç sınırları içinde kıyılan nikahları kapsamıyor. Hükümet yetkilileri, ailelerin çocuklarını başka ülkelere götürerek akraba evliliği yaptırmasını engellemek adına sert bir tedbir aldı.

1 Temmuz’dan itibaren başka bir ülkede gerçekleştirilen kuzen evlilikleri, genel kural olarak İsveç’te resmi olarak tanınmayacak ve geçersiz sayılacak.

ESKİ EVLİLİKLER MUAF TUTULACAK

Yasanın geçmişe dönük olarak uygulanmayacağı bildirildi. Buna göre; 1 Temmuz’dan önce gerek İsveç’te gerekse yurt düzenlenen ve resmiyet kazanmış olan mevcut kuzen evlilikleri yasal geçerliliğini korumaya devam edecek. Ancak bu tarihten sonra yapılan tüm başvurular ve evlilik akitleri yasa kapsamında reddedilecek.

Haber Kaynağı: Doğru Haber