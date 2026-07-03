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Bundan sonra devreye girecekler! Alman futbolunda yeni VAR kararı

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Bundan sonra devreye girecekler! Alman futbolunda yeni VAR kararı

Dünya futbolunun en büyük liglerinden Bundesliga'da 2026-2027 sezonu öncesi bazı kural değişikliklerine gidildi.

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Foto - Bundan sonra devreye girecekler! Alman futbolunda yeni VAR kararı

Almanya Birinci (Bundesliga) ve İkinci (Bundesliga 2) Futbol Ligi'nde 2026-2027 sezonu öncesi bazı kural değişikliklerine gidildi.

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Foto - Bundan sonra devreye girecekler! Alman futbolunda yeni VAR kararı

BUNDESLİGA'DAN AÇIKLAMA -

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Foto - Bundan sonra devreye girecekler! Alman futbolunda yeni VAR kararı

Bundesliga'dan yapılan açıklamada, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlanan kale vuruşları ve taç atışlarında 5 saniyelik geri sayım, 10 saniyelik oyuncu değişikliği limiti ve sakatlanan oyuncunun bir dakika dışarıda bekleme kurallarının yeni sezonda Bundesliga ve Bundesliga 2'de uygulanacağı belirtildi.

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Foto - Bundan sonra devreye girecekler! Alman futbolunda yeni VAR kararı

Açıklamada, bu sezondan itibaren VAR'ın hatalı ikinci sarı kartlara müdahale edebileceği ve avantaj kuralının hatalı taç ya da serbest vuruşlarda da geçerli olacağı kaydedildi.

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