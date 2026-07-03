Önce saf tuttular, şimdi sıra er meydanında! Pehlivanların ilk durağı Selimiye oldu

Asırlardır süren Kırkpınar geleneğinin önemli ritüellerinden biri olan cuma namazında, Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelen pehlivanlar Selimiye Camisi'nde saf tuttu. Güreşseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği camide yaşanan kalabalık nedeniyle çok sayıda vatandaş ve pehlivan namazını avlu ve bahçede eda etti.