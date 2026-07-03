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30 yıldır takip altındalar! Bunlarda İstanbul Boğazı'nın yunusları Asırlardır süren bir gelenek! Vefat eden kişinin halısı camiye seriliyor Önce saf tuttular, şimdi sıra er meydanında! Pehlivanların ilk durağı Selimiye oldu Altının kilogram fiyatı yükselmeye devam ediyor Destici: Dilini tutmayanın dili susturulur! Mizah konusu yapacağın bir şey kalmadı da sıra Kur'an-ı Kerim'e mi geldi hadsiz Sıcak gelişme! Haydut ABD, askerlerini çekti Taraftar bu haberi bekliyordu! Trabzonspor’dan resmi Onana açıklaması! Ehliyette yeni dönem! İlk 2 yıl 'adaylık' şartı geliyor Bundan sonra devreye girecekler! Alman futbolunda yeni VAR kararı
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Önce saf tuttular, şimdi sıra er meydanında! Pehlivanların ilk durağı Selimiye oldu

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Önce saf tuttular, şimdi sıra er meydanında! Pehlivanların ilk durağı Selimiye oldu

665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde boy gösterecek pehlivanlar, Edirne’nin sembolü Selimiye Camisi’nde cuma namazını kılarak dualarla güç depoladı.

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Foto - Önce saf tuttular, şimdi sıra er meydanında! Pehlivanların ilk durağı Selimiye oldu

Asırlardır süren Kırkpınar geleneğinin önemli ritüellerinden biri olan cuma namazında, Türkiye'nin dört bir yanından Edirne'ye gelen pehlivanlar Selimiye Camisi'nde saf tuttu. Güreşseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği camide yaşanan kalabalık nedeniyle çok sayıda vatandaş ve pehlivan namazını avlu ve bahçede eda etti.

#2
Foto - Önce saf tuttular, şimdi sıra er meydanında! Pehlivanların ilk durağı Selimiye oldu

Namaz öncesinde mevlit okunurken, Edirne Müftüsü Burhan Çakır tarafından Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kazasız, belasız ve hayırlı geçmesi temennisiyle dua edildi. Selimiye Camisi Baş İmam Hatibi Yusuf Serenli ise vaazında Kırkpınar'ın yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını, yüzyıllardır yaşatılan önemli bir kültürel miras olduğunu vurgulayarak organizasyonda emeği bulunanlara teşekkür etti.

#3
Foto - Önce saf tuttular, şimdi sıra er meydanında! Pehlivanların ilk durağı Selimiye oldu

Cuma namazının ardından pehlivanlar ve vatandaşlar cami avlusunda bir araya gelerek sohbet etti, hatıra fotoğrafları çektirdi. Daha sonra pehlivanlar, güreşlerin yapılacağı Sarayiçi Er Meydanı'na geçti.

#4
Foto - Önce saf tuttular, şimdi sıra er meydanında! Pehlivanların ilk durağı Selimiye oldu

Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil ise Kırkpınar'da yeniden mücadele edecek olmanın heyecanını yaşadığını belirterek, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camisi'ni çok beğendiğini söyledi. Tarihi yapının özgün dokusunun korunduğunu ifade eden Yeşil, emeği geçenlere teşekkür etti.

#5
Foto - Önce saf tuttular, şimdi sıra er meydanında! Pehlivanların ilk durağı Selimiye oldu

Er meydanına emeklerinin karşılığını almak için çıktıklarını dile getiren Yeşil, "Kırkpınar'da güreşecek tüm pehlivanlara, hakemlere ve yöneticilere başarılar diliyorum. İddialıyım ancak kendimi favori olarak görmüyorum. Kırkpınar'ın her anını yaşayarak güzel güreşler yapmak, seyircilere mücadele dolu karşılaşmalar izletmek istiyorum" dedi.

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