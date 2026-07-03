Taraftar bu haberi bekliyordu! Trabzonspor’dan resmi Onana açıklaması!
Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı 1 yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı 1 yıl daha kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
Trabzonsporlu taraftarların beklediği haber nihayet geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuya 3.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro imza ücreti verileceği belirtildi.
Trabzonspor Onana'yı şu ifadelerle duyurdu:
"Profesyonel futbolcu Andre Onana’nın, 2026-2027 futbol sezonu için Kulübümüze bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."
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