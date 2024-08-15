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Spor Ünlü futbolcunun babası bıçaklandı!
Spor

Ünlü futbolcunun babası bıçaklandı!

Yeniakit Publisher
2024-08-15 11:42:00 -
Ünlü futbolcunun babası bıçaklandı!

Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui bıçaklı saldırıya uğradı. Nasraoui'nin durumunun kritik olduğu aktarılıyor.

Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui bıçaklı saldırıya uğradı. Nasraoui'nin durumunun kritik olduğu aktarılıyor.

EURO 2024'te İspanya ile şampiyonluğa ulaşan ve henüz 16 yaşında olmasına rağmen oynadığı futbol ile dikkat çeken Lamine Yamal'ın babası saldırıya uğradı.

La Vanguardia'nın haberine göre, Lamine Yamal'ın babası Mounir Nasraoui, Barselona'da bir otoparkta bıçaklandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, Nasraoui'nin bilinmeyen nedenlerle bir kavgaya karışmış olabileceğini belirtiyor.

Gazeteci Mayka Navarro, Yamal'ın babasının birden fazla bıçak darbesi almış olabileceğini de ifade etti.
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