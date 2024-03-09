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Spor Ünlü futbolcu Miguel Crespo, sözünü tuttu! Şimdiden sevindirecek hamleyi yaptı!
Spor

Ünlü futbolcu Miguel Crespo, sözünü tuttu! Şimdiden sevindirecek hamleyi yaptı!

Yeniakit Publisher
2024-03-09 00:25:00 - 2024-03-09 00:29:56
Ünlü futbolcu Miguel Crespo, sözünü tuttu! Şimdiden sevindirecek hamleyi yaptı!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla birlikte Rayo Vallecano'ya gönderdiği Portekizli futbolcu Miguel Crespo, La Liga ekibinde aya damga vurdu.

Bu sezon Fenerbahçe'de şans bulmakta zorlanan Miguel Crespo, ara transfer döneminde İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer oldu.

Rayo Vallecano'da şu ana kadar 5 maçta süre bulan Miguel Crespo, 204 dakika sahada kaldı.

Portekizli futbolcu gösterdiği performansla Rayo Vallecano'da şubat ayının en iyi oyuncusu unvanını kazandı.

LaLiga'da 5 maça çıkan Miguel Crespo henüz skor katkısı veremedi.

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