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Spor Ünlü futbolcu iflas etti! Duyanlar gelişme karşısında kulaklarına inanamadı
Spor

Ünlü futbolcu iflas etti! Duyanlar gelişme karşısında kulaklarına inanamadı

Yeniakit Publisher
2023-04-21 14:07:00 -
Ünlü futbolcu iflas etti! Duyanlar gelişme karşısında kulaklarına inanamadı

Bir dönem Manchester United forması giyen İngiliz futbolcu Wes Brown'un iflas ettiği ortaya çıktı.

Uzun süre Manchester United forması giyen oyuncu şimdilerde maddi açıdan zor günler geçiyor.

Manchester United’ın ve İngiltere Milli Takımı’nın eski savunma oyuncusu Wes Brown, resmen iflas etti. The Mirror’da yer alan habere göre dünyaca ünlü eski futbolcunun iflası12 Nisan’da mahkeme tarafından onaylandı. Manchester United’da dönemde haftada 50 bin sterlin kazanan Kırmızı Şeytanlar’da beş Premier Lig ve iki Şampiyonlar Ligi kazanmıştı.

Premier Lig’de geçen 19 yılın ardından kariyerinin son bölümünü Hindistan’da geçiren Wes Brown, 2018 yılında kariyerini noktaladıktan sonra maddi açıdan zor günler geçirdi.

Sunderland'de de oynamıştı

Üç çocuğunun annesi Leanne’den geçtiğimiz yıl ayrılan eski futbolcu, 206’da 4.5 milyon sterlin olan malikanelerini 2,4 milyon sterlin karşılığında satışa sunacak kadar zor durumda kaldı.

Goal
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