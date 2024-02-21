Ünlü futbolcu Arda’ya alçak teklif! Her şey olabilir, bu kadar da değil! ABD’de oynamak için ismini değiştir!

Belçika Beringen'de yaşayan ve Hollanda 1. Lig'de mücadele eden Roda JC kulübünün 15 yaş grubunda top koşturan başarılı futbolcu Arda Gülener, kendisine yapılan ABD vatandaşlığı ve isim değişikliği teklifini kabul etmedi.

Geçtiğimiz günlerde Ajax yönetiminden gelen bazı kişiler Arda'yı takımda görmek istediklerini belirterek teklifte bulundu. Arda'nın ailesi buna olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine takımın eski yöneticisi Johan Wintt, genç yeteneğe ABD vatandaşlığına geçerek o ülkede futbol oynamayı teklif etti. Ancak bunun için adını değiştirmesi gerektiğini belirtti. Arda ve ailesi bu çirkin teklifi de hiç düşünmeden reddetti.

Arda Gülener, babası Onur Gülener ve Roda JC A takım antrenör yardımcısı ve 21 yaş grubu antrenörü Fatih Sonkaya, konu ile ilgili Sonhaber.eu'ya açıklamalarda bulundu.

Onur Gülener, Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'tan yönetici Johan Wintt'ın, Arda'yı Ajax'ta görmek istediklerini ve 15 yaşını doldurması halinde transfer için anlaşmak istediklerini belirtti. Ancak aile, bu teklifi olumsuz karşıladı. Wintt, ABD'de futbol oynaması ve daha ünlü olması için Arda'nın adını değiştirebileceklerini söyledi. Ayrıca, ABD'nin 10 yıllık bir süreçte dünya futbolunda adından söz ettirmek için çalışmalara başladığını, bu teklifi kabul etmeleri halinde mali anlaşma sağlayabileceklerini belirtti.

Wintt, daha sonra Ajax kulübünde düzenlenen bir turnuvada, Arda'ya tekrar aynı teklifi yaptı. Ancak Arda yine reddetti. Arda'nın babası, ABD konusunun kendileri için kapandığını ifade etti.

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Arda Gülener ise futbola 6 yaşında başladığını ve şu anda 15 yaşında olduğunu, Roda JC forması altında oynadığını belirtti. Arda, kendisine yapılan teklifi reddettiğini dile getirirken, Türklüğüyle gurur duyduğunu vurguladı ve çeşitli kulüplerden gelen tekliflere şu anda odaklanmadığını dile getirdi. Genç yetenek hedefinin kendini geliştirmek, eğitimine devam etmek ve takımının galibiyet için ter dökmek olduğunu dile getirdi. Ayrıca büyük kulüplerde forma giymek ve Türkiye Milli Takımı için oynamayı istediğini belirtti.

"Büyük kulüpler, Arda gibi en az on futbolcuyu kadrolarına katıyor"

Roda JC, Kayserispor, Beşiktaş ve Türkiye Millî Takımı'nda da forma giymiş Fatih Sonkaya ise "Arda, gelecekte büyük vaatler sunan bir futbolcu. Ben, A takım antrenör yardımcısı olarak görev yapmamın yanı sıra, alt yapıda oynayan futbolcuları da yakından takip ediyorum. Roda JC kulübünde alt yapıda oynayan Türk futbolcularımız var ve biz onlarla yakından ilgileniyoruz. Arda gibi tecrübeli futbolcuları transfer etmek isteyen pek çok kulüp var. Büyük kulüpler, Arda gibi en az on futbolcuyu kadrolarına katıyor ve bu futbolcular arasından bir ya da iki tanesine yoğunlaşıyorlar. Yetenekli bulmadıkları futbolcular ise kaybolup gidiyor. Ancak, Roda JC gibi büyük kulüplerde, Arda gibi ya da daha az tecrübeli futbolculara daha iyi imkanlar tanınıyor. Burada, herhangi bir futbolcumuzun sıkıntısı ya da sorunu olduğunda, biz onlarla yakından ilgileniyoruz." şeklinde ifade kullandı.,