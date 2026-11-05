  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bitişikteki sitenin bahçesi 4,5 metrelik uçuruma dönüştü! MasterChef Türkiye'de incir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak? Güney Kore'nin güzellik ürünleri Türkiye’de: Cilt bariyerini koruyormuş... Türkiye'ye oluk oluk turist aktı: En çok hangi ülkelere geldi? Bakan Ersoy Türkiye'ye duyurdu Kadın burnunun neredeyse tamamını kaybetti: Hangi ülkeden geldiği belli oldu.. İşte şok eden o detay Büyük bir servet kazanıyor: Kendi işinin patronu oldu! Şimdi ayda 10 tona yakın üretiyor Satışlar patladı... Müthiş süs bitkisi kasımpatı: Yüzde 50'ye yakın satışa ulaşıldı SGK Uzmanı İsa Karakaş ifşa etti: En düşük emekli maaşı için kritik hesap! Kulislerdeki o rakam milyonların kaderini değiştirecek
Türkiye
3
Yeniakit Publisher
Bitişikteki sitenin bahçesi 4,5 metrelik uçuruma dönüştü!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Bitişikteki sitenin bahçesi 4,5 metrelik uçuruma dönüştü!

İstanbul Sultangazi'de inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bitişikte bulunan sitenin bahçesinde yaklaşık 4,5 metre derinliğinde çukur oluştu. Olay, Sultangazi'de devam eden bir okul inşaatının bitişiğinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanındaki kazık çalışmalarının ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle yandaki sitenin bahçesinde yaklaşık 4,5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çocukların oyun oynadığı basketbol sahasının zemininde çatlaklar ve çökmeler meydana geldi. Yaşanan olayın ardından tedirgin olan site sakinleri, binaların çevresinde de zemin ayrılmaları oluştuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

#1
Foto - Bitişikteki sitenin bahçesi 4,5 metrelik uçuruma dönüştü!

Site yöneticisi İsmail Gürçay, "Burada inşaat dolayısıyla göçükler meydana geldi. Çocukların oynadığı sahanın altı boşaldı. Endişeliyiz. Şantiye 45 ton mıcır döktü ancak daha dolmadı. Onlara da suç bulamıyorum, ilgileniyorlar ama kesik kesik geliyorlar. Sitemizde toprak kaymaları ve yarıklar oluştu. Daha kış mevsimi gelmedi, yağmurlar başladı. Çocukların oynadığı yerde toprak altında kalmalarından korkuyoruz. Yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz" dedi. "Evimizin bahçesinde yarıklar oluştu, kapılarımız açılıp kapanmıyor" Site sakini Banu Ergin ise, "17 yıldır burada oturuyorum. Bugüne kadar böyle bir sıkıntımız yoktu. Biz kentsel dönüşüm olmasını istiyoruz ancak uzlaşamadık. Evim hemen yan blokta. En büyük sarsıntıyı ve hasarı neredeyse biz görüyoruz. Evimin bahçesinde, bina ile bahçe arasındaki zeminde ayrılmalar var. Burası yaklaşık 4,5 metre derinliğindeydi. İlk başta bir odanın yarısı kadardı. Ertesi gün baktığımızda daha da büyümüş, neredeyse bir oda büyüklüğüne ulaşmıştı" diye konuştu.

#2
Foto - Bitişikteki sitenin bahçesi 4,5 metrelik uçuruma dönüştü!

Çökmenin sabah saatlerinde meydana gelmesinin bir faciayı önlediğini ifade eden Ergin, "Allah'tan sabah saatlerinde olmuş. Eğer çocukların okuldan çıktığı ve oyun oynadığı saatlerde yaşansaydı, Allah korusun bir çocuğun ölümüne neden olabilirdi. Biz buranın yıkılmasından korkuyoruz. Binalarımızda da bazı sorunlar yaşamaya başladık. Kapılarımız artık kasıyor. Dış kapılarımızı ve depolama alanlarının kapılarını açıp kapatmakta zorlanıyoruz. Bu sorunlar inşaattan sonra ortaya çıktı. İnşaatın yapıp yapmadığını bilemem. Buradaki insanlar önlem alıyorlar, istinat duvarları çektiler, fore kazık çaktılar. Ancak can güvenliğimizden endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı. "Yetkililer gelsin, zemini inceleyip güvenli olup olmadığını söylesin" Yetkililerden inceleme yapılmasını isteyen Ergin, "Biz kentsel dönüşüm olmasını istiyoruz. En azından yapı denetiminden gelsinler, bu zemini etüt etsinler. Bize 'Sizde bir şey yok, yapınız risksiz' desinler, biz de rahat edelim. Başka hiçbir şey istemiyoruz. İnşaat işçileri ve mühendisler olmasa burayı muhtemelen kapattıramazdık, kendi imkanlarımızla yapacaktık. Güvenliğimiz yok. Ağaçlar kesildi, parke taşları ezildi. Sitenin içi berbat durumda" şeklinde konuştu. Öte yandan, inşaat alanı ile site bahçesinde meydana gelen toprak kayması, zemindeki derin yarıklar ve basketbol sahasının altının boşaldığı bölümler kamerayla ve dronla havadan görüntülendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil!
Gündem

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud’u İçişleri Bakanlığında ağırladı. Gör..
Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı
Gündem

Ay yıldızlı bayrağa sahip çıktı: Örnek davranışı ödülsüz kalmadı

Eskişehir’de yolda bulduğu iki Türk bayrağını güvenli şekilde koruma altına alan trafik polisi Osman Özbakır, başarı belgesiyle ödüllendiril..
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İfade vermek üzere savcılığa çağ..
Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği o ayrıntı! Yücel Kaya yazdı
Gündem

Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği o ayrıntı! Yücel Kaya yazdı

Yeni Akit yazarı Yücel Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretini farklı bir açıdan ele aldı. İki ülke arasındaki tic..
Alman kuruluşlar Merz'i topa tuttu: COP31 boykotuna kendi ülkesinden isyan
Dünya

Alman kuruluşlar Merz'i topa tuttu: COP31 boykotuna kendi ülkesinden isyan

Antalya’da kapılarını açan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP31) katılmayacağını ilan eden Almanya Başbakanı Friedrich..
Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Tarçınlı kahve nedir?
Kadın - Aile

Kahveyi ıslatıp saçınıza sürerseniz bakın ne oluyor! Tarçınlı kahve nedir?

Kahve güzel kokusu ve muhteşem tadıyla çoğumuzun vazgeçilmezi. Sosyal medyada yayılan "Perşembe ritüeli" sonrası her hafta binlerce kişi kah..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23