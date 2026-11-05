Bitişikteki sitenin bahçesi 4,5 metrelik uçuruma dönüştü!
İstanbul Sultangazi'de inşaat çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bitişikte bulunan sitenin bahçesinde yaklaşık 4,5 metre derinliğinde çukur oluştu. Olay, Sultangazi'de devam eden bir okul inşaatının bitişiğinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaat alanındaki kazık çalışmalarının ardından yaşanan toprak kayması nedeniyle yandaki sitenin bahçesinde yaklaşık 4,5 metre derinliğinde çukur oluştu. Çocukların oyun oynadığı basketbol sahasının zemininde çatlaklar ve çökmeler meydana geldi. Yaşanan olayın ardından tedirgin olan site sakinleri, binaların çevresinde de zemin ayrılmaları oluştuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.