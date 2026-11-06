  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Savcılıktan sosyal medya paylaşımlarına soruşturma Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölüm nedeni belli oldu AHBAP soruşturmasında Oğuzhan Uğur'a tahliye çıkmadı! Mahkemenin kararı belli oldu Dünyanın üç ayrı ucunda aynı hayatı seçtiler! Bu kadınlar ormanda yaşıyor Müşteriye “Git şikâyet et” dediler! Bakanlık kapılarına dayandı, faturası ağır oldu Sosyal medya maskaralığına devlet tokadı! Kirli şovla prim yapmaya kalkan fenomene yargı yolu göründü! Alman kuruluşlar Merz'i topa tuttu: COP31 boykotuna kendi ülkesinden isyan Yemen'de savaşın bilançosu açıklandı! 40 bin saldırı, 20 bin ölü ve yaralı İsrail basınından dünyayı sarsan itiraf! 10 günde 4 büyük darbe: Netanyahu için çember daralıyor Böcek hakim karşısında: Başkanın selamı var, 2.5 milyon ver!
Sağlık Estetik kaygılar felakete sürüklüyor! Sosyal medya tuzağındaki tehlikeli moda kasları eritiyor!
Sağlık

Estetik kaygılar felakete sürüklüyor! Sosyal medya tuzağındaki tehlikeli moda kasları eritiyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Estetik kaygılar felakete sürüklüyor! Sosyal medya tuzağındaki tehlikeli moda kasları eritiyor!

Kontrolsüz şekilde kullanılan zayıflama iğnelerinin bağışıklık sistemini çökelttiği ve kas kaybına yol açtığı uyarısında bulunan eczacılar; Dubai ve Yunanistan gibi ülkelerden kaçak getirilen sahte ürünlerin internette satılmasına tepki gösterdi.

Kontrolsüz şekilde kullanılan zayıflama iğnelerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken eczacılar, son dönemde bağışıklık sistemi zayıflayan ve kas kaybı yaşayan hastalarla daha sık karşılaştıklarını belirtti.

İnternet ve sosyal medya üzerinden sahte ürün satışlarının da giderek yaygınlaştığına işaret eden PGED Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağçı Tüysüz, yurt dışından, özellikle Dubai ve Yunanistan gibi ülkelerden sahte ürünlerin Türkiye'ye getirildiğini dile getirdi. Kontrolsüz satışların yalnızca kullanıcıların sağlığını tehdit etmediğini, aynı zamanda bu ilaçlara gerçekten ihtiyaç duyan diyabet hastalarının tedaviye erişimini de güçleştirdiğini vurguladı.

 

DOKTOR KONTROLÜ OLMADAN KULLANIM CİDDİ RİSK TAŞIYOR

GLP-1 grubu ilaçların estetik amaçlı kullanılan sıradan zayıflama ürünleri olmadığının altını çizen Ecz. Tüysüz, bu ilaçların ancak hekim değerlendirmesi ve gözetimi altında kullanılması gerektiğini belirtti.

Reçetesiz şekilde ya da güvenilir olmayan kaynaklardan temin edilen ürünlerin hastalar açısından ciddi tehlikeler barındırdığını söyleyen Tüysüz, bilinçsiz kullanımın bulantı, kusma ve ishal gibi yan etkilerin yanı sıra pankreatit, safra kesesi rahatsızlıkları ve mide boşalmasının yavaşlaması gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Zayıflama iğnelerinin dünya genelinde ihtiyaç dışı ve yaygın biçimde kullanılmaya başlandığına dikkat çeken Tüysüz, kısa sürede hızlı kilo verme beklentisinin insanları kontrolsüz kullanıma yönelttiğini belirtti. Bu süreçte kas kaybının yaşanabildiğini ve karaciğer ile pankreas açısından da sağlık risklerinin ortaya çıkabileceğini söyleyen Tüysüz, vücutta meydana gelebilecek olumsuz etkilerin hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.

 

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR

PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Aylin Özbey de eczanelere zayıflama iğnesi almak için gelen kişileri mutlaka doktor kontrolünde hareket etmeleri konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Sağlıklı ve kontrollü bir kilo verme sürecinin yalnızca ilaç kullanımından ibaret olmadığını belirten Özbey, doktor, diyetisyen, spor hekimi ve eczacıların birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı kişilerin hızlı kilo verme isteğiyle bilinçsiz kullanımı sürdürdüğünü ifade eden Özbey, bu durumun zamanla kas kaybına neden olabildiğini dile getirdi. Kendi eczanesindeki gözlemlerini de paylaşan Özbey, kontrolsüz kullanım sonrasında kas kaybı yaşayan ve bağışıklık sistemi olumsuz etkilenen hastalarla son dönemde daha sık karşılaştığını belirtti.

HIZLI KİLO VERMEK İSTERKEN KASLARINDAN OLABİLİRLER

PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Pelin Tuba Fotan Ersoy ise zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanımında ortaya çıkan en önemli sorunlardan birinin kas kaybı olduğuna dikkat çekti. Kas kütlesini artırmanın uzun ve emek isteyen bir süreç olduğunu hatırlatan Ersoy, kontrolsüz ilaç kullanımıyla kas kaybının çok daha kolay gerçekleşebildiğini söyledi.

Erdoğan: Darüşşifalarda sağlık hizmetleri 'bilabedel yani ücretsiz' veriliyordu
Erdoğan: Darüşşifalarda sağlık hizmetleri 'bilabedel yani ücretsiz' veriliyordu

Siyaset

Erdoğan: Darüşşifalarda sağlık hizmetleri 'bilabedel yani ücretsiz' veriliyordu

ASELSAN’dan sağlıkta çığır açan başarı! Kalp akciğer makinesine prestij ödülü!
ASELSAN’dan sağlıkta çığır açan başarı! Kalp akciğer makinesine prestij ödülü!

Sağlık

ASELSAN’dan sağlıkta çığır açan başarı! Kalp akciğer makinesine prestij ödülü!

Sağlıkta cehaletin vardığı son nokta! Uzun dişleri spiralle kısalttılar
Sağlıkta cehaletin vardığı son nokta! Uzun dişleri spiralle kısalttılar

Sosyal Medya

Sağlıkta cehaletin vardığı son nokta! Uzun dişleri spiralle kısalttılar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı...
AHBAP soruşturmasında Oğuzhan Uğur'a tahliye çıkmadı! Mahkemenin kararı belli oldu
Gündem

AHBAP soruşturmasında Oğuzhan Uğur'a tahliye çıkmadı! Mahkemenin kararı belli oldu

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur hakkında verilen tutukluluğun devamı kar..
Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi
Gündem

Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Sarıgül ailesine ve CHP bağlantılı karanlık finans çarkına yöne..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23