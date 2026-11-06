Estetik kaygılar felakete sürüklüyor! Sosyal medya tuzağındaki tehlikeli moda kasları eritiyor!

Kontrolsüz şekilde kullanılan zayıflama iğnelerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken eczacılar, son dönemde bağışıklık sistemi zayıflayan ve kas kaybı yaşayan hastalarla daha sık karşılaştıklarını belirtti.

İnternet ve sosyal medya üzerinden sahte ürün satışlarının da giderek yaygınlaştığına işaret eden PGED Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Şule Dilek Yağçı Tüysüz, yurt dışından, özellikle Dubai ve Yunanistan gibi ülkelerden sahte ürünlerin Türkiye'ye getirildiğini dile getirdi. Kontrolsüz satışların yalnızca kullanıcıların sağlığını tehdit etmediğini, aynı zamanda bu ilaçlara gerçekten ihtiyaç duyan diyabet hastalarının tedaviye erişimini de güçleştirdiğini vurguladı.

DOKTOR KONTROLÜ OLMADAN KULLANIM CİDDİ RİSK TAŞIYOR

GLP-1 grubu ilaçların estetik amaçlı kullanılan sıradan zayıflama ürünleri olmadığının altını çizen Ecz. Tüysüz, bu ilaçların ancak hekim değerlendirmesi ve gözetimi altında kullanılması gerektiğini belirtti.

Reçetesiz şekilde ya da güvenilir olmayan kaynaklardan temin edilen ürünlerin hastalar açısından ciddi tehlikeler barındırdığını söyleyen Tüysüz, bilinçsiz kullanımın bulantı, kusma ve ishal gibi yan etkilerin yanı sıra pankreatit, safra kesesi rahatsızlıkları ve mide boşalmasının yavaşlaması gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade etti.

Zayıflama iğnelerinin dünya genelinde ihtiyaç dışı ve yaygın biçimde kullanılmaya başlandığına dikkat çeken Tüysüz, kısa sürede hızlı kilo verme beklentisinin insanları kontrolsüz kullanıma yönelttiğini belirtti. Bu süreçte kas kaybının yaşanabildiğini ve karaciğer ile pankreas açısından da sağlık risklerinin ortaya çıkabileceğini söyleyen Tüysüz, vücutta meydana gelebilecek olumsuz etkilerin hafife alınmaması gerektiğini kaydetti.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ZAYIFLATIYOR

PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Aylin Özbey de eczanelere zayıflama iğnesi almak için gelen kişileri mutlaka doktor kontrolünde hareket etmeleri konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Sağlıklı ve kontrollü bir kilo verme sürecinin yalnızca ilaç kullanımından ibaret olmadığını belirten Özbey, doktor, diyetisyen, spor hekimi ve eczacıların birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Ancak yapılan uyarılara rağmen bazı kişilerin hızlı kilo verme isteğiyle bilinçsiz kullanımı sürdürdüğünü ifade eden Özbey, bu durumun zamanla kas kaybına neden olabildiğini dile getirdi. Kendi eczanesindeki gözlemlerini de paylaşan Özbey, kontrolsüz kullanım sonrasında kas kaybı yaşayan ve bağışıklık sistemi olumsuz etkilenen hastalarla son dönemde daha sık karşılaştığını belirtti.

HIZLI KİLO VERMEK İSTERKEN KASLARINDAN OLABİLİRLER

PGED Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Pelin Tuba Fotan Ersoy ise zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanımında ortaya çıkan en önemli sorunlardan birinin kas kaybı olduğuna dikkat çekti. Kas kütlesini artırmanın uzun ve emek isteyen bir süreç olduğunu hatırlatan Ersoy, kontrolsüz ilaç kullanımıyla kas kaybının çok daha kolay gerçekleşebildiğini söyledi.