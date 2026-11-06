Petrol 100 doların altında!

ALTIN FİYATLARI UÇTU Altın Demokratların ABD ara seçimlerindeki kesin zaferini coşkuyla karşıladı. Doların zayıflaması ve enflasyon endişelerinin azalmasıyla ABD Merkez Bankası'nın faiz artıracağına ilişkin endişesinden kurtulan altının ons fiyatı 2 haftanın zirvesine çıktı. 30 Ekim'de 3 bin 874 dolar olan altının ons fiyatı dün itibarıyla 4 bin 130 doları geçti. Borsalar da, ABD ara seçimlerinde Demokratların Kongre'nin her iki kanadında çoğunluğu elde etmesinin küresel piyasalarda oluşturduğu iyimserlik ve beklentileri aşan şirket bilançolarıyla uçuşa geçti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi son 2 ayın en düşük seviyelerine gerilerken, Avrupa'da bankacılık hisselerindeki yükseliş dikkati çekti.