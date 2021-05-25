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Ekonomi Ünlü ekonomistten bomba yorum! Kripto para balonu ne zaman patlayacak?
Ekonomi

Ünlü ekonomistten bomba yorum! Kripto para balonu ne zaman patlayacak?

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Bitcoin’in bir para yahut finansal varlık değil, daha çok bir balon olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 18:21:00 -
Ünlü ekonomistten bomba yorum! Kripto para balonu ne zaman patlayacak?

Herhangi bir merkez bankası veya resmi kuruluşla ilgisi olmayan elektronik bir para birimi olan Bitcoin, dünya genelinde en çok kullanılan kripto para birimi olarak dikkat çekiyor.

Piyasadaki en yüksek hacimli para birimi olan Bitcoin, 14 Nisan'da 64 bin 863 dolar ile tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra sert bir şekilde düşüş göstermişti.

Ünlü ekonomistten Bitcoin uyarısı

Ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Goldman Sachs'ın "Top of Mind" yayını için verdiği demeçte, Bitcoin ve diğer kripto paraları enflasyona karşı korumada diğer enstrümanlara alternatif olduğu fikirlerine sert şekilde karşı çıktı.

"Hepsi balona benziyor"

Roubini, başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların bir çeşit para veya finansal varlık oldukları görüşlerini reddederken "Bunlar daha çok bir balona benziyor." ifadelerini kullandı.

"Varlık tanımları yok"

Kripto paraların bir gelir veya menfaat sağlamadıklarına işaret eden Roubini, kripto paraların temel bir değere ulaşmalarının yolu olmadığını savundu ve "Kriptolar herhangi bir varlık tanımını karşılamıyorlar." açıklamasında bulundu.

Kripto paraların fiyatlarında son birkaç yıldır yaşanan keskin artışı bir piyasa balonu olarak ifade eden Roubini, "Balon, fiyatlar temel değerden uzaklaştığında oluşur. Ancak biz bu kripto paraların temel değerlerini belirleyemedik ve fiyatları dramatik şekilde yükseldi. Bana bir balon gibi geliyorlar." diye konuştu.

2008 yılındaki krizi önceden tahmin ettiği için adı kriz kahini olarak anılan Roubini, 2018 yılında yaptığı açıklamada da Bitcoin'in, insanlık tarihinin en büyük balonu olduğunu söylemişti.

 

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