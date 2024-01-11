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Ekonomi Ünlü ekonomist uyardı! 'Parası olup altın almayan hüngür hüngür ağlayacak!'
Ekonomi

Ünlü ekonomist uyardı! 'Parası olup altın almayan hüngür hüngür ağlayacak!'

Yeniakit Publisher
2024-01-11 12:51:00 -
Ünlü ekonomist uyardı! 'Parası olup altın almayan hüngür hüngür ağlayacak!'

Dolar kurunun ve altındaki dalgalanmalar küçük yatırımcıların adeta umut kapısı oldu. 2024 yılının ilk haftasıyla birlikte yükseliş trendini sürdüren altın fiyatları yine yatırımcılarının yüzünü güldürecek. Peki, altın fiyatları ne kadar yükselecek?

Güvenli liman olarak görülen altın, bu sene de küçük yatırımcının yüzünü güldürecek. Dolar kurunun aşağı yönlü, altın fiyatlarının ise zirveyi göreceğini söyleyen ekonomist Abdurrahman Yıldırım, yatırımcılarına tavsiyelerde bulundu. İşte, ekonomist Abdurrahman Yıldırım’ın o umut dolu paylaşımı…

Gelecek yıl altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulunan ekonomist Abdurrahman Yıldırım, 2024'ün ortalarında her iki kıtada da faiz indirimlerinin başlayabileceğini söyledi. Yıldırım, Youtube'da yayın yapan 'Nasıl Bir Ekonomi' kanalında şunları söyledi:

Dolar değer kaybedecek

"Buna bağlı olarak dolar değer kaybedecek. Yani 103 düzeyinde olan dolar endeksi ortalaması muhtemelen gelecek sene 102 dolar 101 dolar gibi ortalama bir değer alacak. Yılın tümünde baktığımız zaman dolar değer kaybedecek neden? Çünkü doların faizi düşecek. Beklenen faiz düşüşü şimdiden 5 kez 25 baz puan şeklinde. Faizi düşen paranın değeri düşmesi gayet doğal. Aynı şekilde euro da böyle olacak."

Altın değer kazanacak

"Dolar değer kaybedeceği için doların tersine hareket eden altın değer kazanacak. Çünkü faiz düşmüş olacak ki altının en büyük rakibi Amerikan hazine faizleri. Hem parasal gevşemeye gidileceği için hem enflasyonla mücadele biteceği için altının önü açık görülüyor, altına yatırım yapılabilir."

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