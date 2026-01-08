Ünlü deterjan markaları ifşa oldu: Sağlığı tehdit ediyor

Fransız tüketici dergisi 60 Millions de Consommateurs, piyasada yaygın olarak satılan 24 farklı çamaşır deterjanını mercek altına aldı. Araştırma kapsamında 12 sıvı ve 12 kapsül deterjan, temizlik performansı, içerik güvenliği ve renk koruma kriterlerine göre değerlendirildi. Test sonuçları, tüketicilerin alışkanlıklarını sorgulatacak çarpıcı bulgular ortaya koydu.

Pahalı markalar beklentiyi karşılamadı

Testlerde yüksek fiyatlı ve bilinen markaların her kategoride üst sıralarda yer almadığı görüldü. Buna karşılık, E.Leclerc ve Intermarché gibi zincir marketlerin kendi markalarıyla sattığı uygun fiyatlı deterjanlar, temizlik gücü ve kumaş koruma alanlarında yüksek puan alarak dikkat çekti.

Bu deterjanlar listenin dibine demir attı

Araştırmanın en dikkat çeken başlıklarından biri ise içerik güvenliği oldu. Test edilen ürünler arasında X-Tra Super Croix 4 en 1 adlı deterjan, içerik kalitesi açısından sınıfta kaldı. Yaklaşık 30 farklı bileşen içeren ürün, içerik güvenliği değerlendirmesinde 20 üzerinden 9,8 puan alarak listenin son sıralarında yer aldı.

Alerjik reaksiyon riski taşıyan maddeler tespit edildi

Analizlerde söz konusu deterjanda, üreme sistemi üzerinde risk oluşturabileceğine dair bilimsel şüpheler bulunan sodyum metaborat maddesine rastlandı. Ayrıca üründe, alerjik reaksiyonlara yol açabilen parfümler ile çevreye zarar verebilen izotiyazolinon grubu koruyucuların bulunduğu belirtildi.

Etiketler her zaman güvenli anlamına gelmiyor

Tüketici dernekleri, ambalajlarda yer alan “Ecolabel” ve “Cleanright” gibi çevre dostu ibarelerin, ürünlerin tamamen güvenli olduğu anlamına gelmediği konusunda uyardı. Uzmanlar, tüketicilerin yalnızca etiketlere değil, içerik listelerine ve bağımsız test sonuçlarına da dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Solunum yolları için de risk oluşturabilir

Uzman görüşlerine göre, deterjanlarda kullanılan bazı koruyucular, parfümler ve enzimler, yalnızca cilt hassasiyetine değil, uzun vadede solunum yollarında rahatsızlıklara da yol açabiliyor.

Türkiye için de kritik uyarı

Araştırmada incelenen ürünlerin benzerlerinin Türkiye pazarında da yaygın olarak satıldığına dikkat çekildi. Uzmanlar, bu tür bağımsız testlerin Türkiye’de de artırılması gerektiğini belirterek, içerik şeffaflığının tüketici sağlığı açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.