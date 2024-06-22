Ünlü banka şubelerini apar topar kapatmaya başladı! Binlerce çalışan işten çıkarılacak

Postbank'ın şube ağı önemli ölçüde daraltılıyor. Bu aynı zamanda işten çıkarmaları da içeriyor.

Deutsche Bank'ın yan kuruluşu Postbank'taki şube kapatmaları yaklaşık 1.000 iş kaybına yol açacak. Bu konuda yönetim ve işçi konseyi Haziran ayı başında yapılan bir çıkar mutabakatında anlaşmaya vardı.

Deutsche Bank rapor hakkında yorum yapmak istemedi. Ancak bir sözcü "Handelsblatt"a yaptığı açıklamada söz konusu tedbirin "bilinen personel azaltma rakamları bağlamında" anlaşılması gerektiğini vurguladı. Deutsche Bank Şubat ayı başında toplamda yaklaşık 3,500 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.

Sözünü tutmadı

Altyapı ve BT alanındaki tasarruflara ek olarak, satış ağının da modernize edileceğini duyurmuştu. Deutsche Bank, Postbank şubelerinin sayısını 2026 ortasına kadar 550'den 320'ye düşürmeyi planlıyor. İşçi sendikası "Verdi" ile yapılan son toplu iş sözleşmesine göre, operasyonel nedenlerle işten çıkarmalar 2027 yılı sonuna kadar yasaklanmıştı.

Müşterilere verilen danışmanlık hizmetinde herhangi bir azalma olmayacak. Banka, kapatılan şubelerdeki müşteri danışmanlarını diğer şubelerde veya planlanan danışma merkezlerinde görevlendirmeyi planlıyor.

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Deutsche Bank birkaç yıldır danışma merkezlerine sahipti. Şimdi Hamburg, Berlin, Essen, Schkeuditz, Wuppertal, Mainz, Mannheim, Nürnberg ve Münih olmak üzere dokuz noktada Postbank ekipleri eklenecek. Buna ek olarak, Hannover ve Bonn'da sadece Postbank'a özel iki yeni danışmanlık merkezi planlanıyor. Deutsche Bank, önümüzdeki birkaç ay içerisinde yeni yapıyı kurmayı ve böylece 2025 yılına kadar on bir Postbank danışma merkezinin tamamının müşterilerin hizmetine sunulmasını amaçlıyor.

Gelecekte, özel müşteriler de normal şube çalışma saatleri dışında ve Cumartesi günleri telefon veya video bağlantısı yoluyla mali konularda bilgi alabilecek.

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