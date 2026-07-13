KGM’den kritik uyarı! TEM Otoyolu’nda girişler ve çıkışlar trafiğe kapatıldı

Hangi yollarda çalışma olacak, hangi yollar tek şeride düşecek, hangi yollarda ulaşım kontrollü olarak sağlanacak? 12 Temmuz’da hangi yollar kapalı olacak? Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) açıkladı. İşte ayrıntılar…

İşte YURT genelinde yol durumu:

TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı-Erenler Kavşağı arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar esnasında, TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak, diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş-geliş şeklinde verilecektir. D-100 Devlet Yolundan Otoyol Akyazı Kavşağına girişler ve Otoyoldan çıkışlar trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. (Çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülecektir.)

Aydın Denizli Otoyolu O-31/12km:60 ile O-31/13 km:64 arasında Denizli istikametinde yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 07-07-2026-22-07-2026 tarihleri arasında söz konusu olan kesim güvenlik tedbirleri kapsamında tamamen araç trafiğine kapatılacaktır. Trafik akışı Denizli istikametinde iki şerit, Aydın istikameti tek şerit gidiş olacak şekilde sağlanmaktadır.

Niğde-Pozantı Otoyolunun (Ereğli Kavşağı) 1-2.km.leri arasında Eminlik gişelerinde serbest akış sisteminde çalışma yapılacağından dolayı ulaşım Konya-Ereğli yönüne servis yolundan Niğde-Pozantı istikameti 1 nolu şeritten sağlanmaktadır.

Kırıkkale-Delice-Samsun yolunun 5-7.km.leri arasında 06.07.2026 tarihinden itibaren Yüksek Standartlı Demiryolu Yapım İşi kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle yol iki yönlü olarak trafiğe kapatılmış olup, ulaşım servis yolundan iki yönlü (gidiş-geliş) kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Gaziantep-Nizip -Birecik devlet yolunda Mezarlık Kavşağı-Otoyol Bağlantı Kavşağı arasında yapılan üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Afyonkarahisar İl Sn. - Konya Devlet yolunun 12-15 km. arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde Konya-Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar-Konya istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanmaktadır.

Tokat-Sivas yolunun 26-27 km.leri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Torul-Gümüşhane Ayrım-İkisu-Şiran yolunun 12-22.km.leri arasında yapılacak olan üst yapı onarım ve sathi kaplama yapım çalışması nedeniyle 11.07.2026 günü, saat 07:00’ den itibaren çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle, tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır.

Balıkesir-Akhisar yolunun 18-19.km.leri arasında köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmaktadır.

Burdur-Çeltikçi yolunun 43-46.km.leri arasında 08.07.2026 tarihinden itibaren menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır.