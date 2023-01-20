Ünlü atlet Usain Bolt ile skandal gelişme!

Dünyaca ünlü atlet milyonlarca dolar kayıp yaşadı. Ünlü sprinterin banka hesabında 12.7 milyon dolar kayıp olduğu öğrenildi.

Kariyerinde önemli başarılar olan 100 ve 200 metre rekorunun sahibi olan atlet Usain Bolt'un banka hesabında sebebi belli olmayan bir kayıp oldu.

Jamaikalı sprinterin avukatları yaptıkları açıklamada, Bolt'un hesabında 12.7 milyon dolarlık bir kayıp olduğu ve hukuki sürecin başladığı belirtildi.

"Dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eğer bu bir hatadan kaynaklanmadıysa müvekkilimize karşı ciddi bir dolandırcılık ve hırsızlık suçuyla karşı karşıyayız."

Jamaika Maliye Bakanı Nigel Clarke konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

"Endişe verici bir durum. Dürüst olmayan birkaç insan yüzünden kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına izin veremeyiz."