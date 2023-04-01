Ünlü Analistten Bitcoin Uyarısı: 'Bu Seviyenin Altına Düşerse Yükseliş Planı İptal!'

DonAlt 30 Mart tarihinde yayınladığı analizde, Bitcoin’in 15.500 bin dolardan 29 bin dolara dek neredeyse iki kata yakın değer kazandığına dikkat çekti. Yükseliş hareketinin devam etmesini beklediğini ifade eden analist, üst zaman aralıklarındaki kapanışların hareketin devamında belirleyici olacağını ekledi.

Analist ayrıca aylık periyotta fiyatın pozitif göründüğünü ancak işlerin beklenmedik bir şekilde ters gitmesi ve fiyatın 23 bin doların altına gerilemesi halinde yoğun bir düşüş yaşanacağına işaret etti.

Yukarı yönlü hareketin sürmesi halinde ise bir sonraki direncin 35 bin dolar olacağını dile getiren analist, teknik avantajların yanı sıra yakın zamanda ortaya çıkan bankacılık krizi gibi güçlü bir temel avantajın da Bitcoin tarafında yer aldığına dikkat çekti.

Bankacılık krizinin Bitcoin ve kripto para sektörü için bir hikaye yarattığını ifade eden DonAlt, bu hikayeyle beraber yarılanmaya (halving) doğru ilerleyen yolun oldukça başarılı bir kombinasyon olduğunu da açıklamalarına ekledi.

koin bülteni

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