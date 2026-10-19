Muhittin Böcek'e "ANSET" şoku! 69 yıla kadar hapis istemi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan bin 849 sayfalık iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Aralarında tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı kararıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Cansel Tuncer'in de bulunduğu 55 sanık hakkındaki iddianamede 15 farklı suç vasfına yer verildi.

MUHİTTİN BÖCEK'E DÖRT KEZ RÜŞVET SUÇLAMASI

İddianamede Muhittin Böcek'in dört kez "rüşvet almak" ile "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından cezalandırılması istendi. Cansel Tuncer hakkında ise ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma ve aklama suçlarından ceza talep edildi.

Sevk maddelerinde öngörülen temel cezaların artırımlar hariç toplamı, Böcek bakımından 25 yıldan 69 yıla, Tuncer bakımından 9 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık, her iki sanık hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanarak cezaların artırılmasını, aklama suçlaması yönünden adli para cezasına da hükmedilmesini istedi.

İddianamede, ihalelerin anlaşmalı şekilde belirli firmalara verildiği ve Böcek'in bu ihalelerden rüşvet aldığı ileri sürüldü. Rüşvetten elde edildiği iddia edilen malvarlığı değerlerinin kaynağını gizlemek amacıyla M.O.K. üzerine geçirildiği öne sürülerek, suçtan elde edildiği belirtilen malvarlığı değerlerinin müsaderesi talep edildi. Suçlamalara dayanak olarak bilirkişi ve Mülkiye müfettiş raporları, MASAK verileri, banka para transferleri, telefon irtibat kayıtları, ihale dosyaları, tapu kayıtları, tanık beyanları ve L.Ş.'nin etkin pişmanlık kapsamındaki ifadeleri gösterildi.

MİLLETİN PARASI FESTİVAL VE KONSERLERE: 360 MİLYON LİRA

Dosyada yer verilen hesaplamada, beş yıllık dönemde yalnızca ANSET üzerinden gerçekleştirilen festival, konser ve benzeri sosyal ve kültürel faaliyetler için toplam 359 milyon 990 bin 152 lira 50 kuruş harcama yapıldığı belirtildi. Bu tutarın, 2025 yıl sonu enflasyon oranına göre güncellenmiş karşılığı 778 milyon 394 bin 246 lira 30 kuruş olarak gösterildi.

BİLİRKİŞİ: 113 MİLYON LİRALIK KAYIP

İddianamenin festival ve organizasyon ihalelerinin incelendiği bölümündeki bilirkişi raporunun son toplu tablosunda 45 milyon 386 bin lira anapara zararı hesaplandı. Bu rapordaki ticari faiz dahil toplam kayıp, 113 milyon 426 bin 440 lira 41 kuruş olarak gösterildi. Raporda, 2023 ve 2024 yıllarında ANSET'e verilen organizasyon işleri kapsamında Time Organizasyon ile imzalanan beş alt sözleşme incelendi. Sözleşmelerin toplam bedeli KDV hariç 66 milyon 395 bin 455 lira olarak kaydedildi. Heyet, yeterli piyasa araştırması yapılmadığı ve rekabet şartlarının sağlanmadığı yönünde değerlendirmede bulundu. Ana sözleşmelere ilişkin ayrı hesaplarda ise 2023 yılı organizasyonları için ticari faiz dahil yaklaşık 45,8 milyon lira, 2024 yılı organizasyonları için yaklaşık 52,9 milyon lira mali kayıp gösterildi.

62'nci Altın Portakal Film Festivali için yapılan 114 milyon 200 bin liralık hizmet alımı da incelendi. Festival kapsamında Time Organizasyon ile KDV hariç 4 milyon 600 bin liralık ve 2 milyon 700 bin liralık sahne sanatları ve müzik hizmetleri sözleşmeleri düzenlendiği belirtildi. Bilirkişi heyeti, bu sözleşmelerde rekabet koşullarının sağlanmadığı görüşünü bildirdi.

Raporda ayrıca 2023 Yörük Türkmen Festivali ihalesinde iş deneyim belgesinin şartnameye uygun bulunmamasına rağmen sözleşme imzalandığı aktarıldı. 2025 Foodfest ihalesinde ise ulaşım, konaklama, araç kiralama ve basılı malzemelerin teslimine ilişkin ayrıntılı belgelerin bulunmadığı belirtildi.

Dosyada, ANSET'in alt yüklenicilerden yaptığı bazı hizmet alımlarında Kamu İhale Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (g) bendindeki istisna hükmüne dayanıldığı kaydedildi. Bu hüküm, kanundaki koşulları taşıyan bazı mal ve hizmet alımlarının genel ihale hükümlerinden istisna tutulmasını düzenliyor.

TUNCER'İN YAKINLARI ADINA TAPU KAYITLARI

Malvarlığı incelemesinde, 2020 ve sonrasında edinilen taşınmazlara ilişkin olarak Tuncer'in annesi N.Ç. adına 27 aktif, 60 pasif tapu kaydı bulunduğu yer aldı. Aynı dönem için eşi V.T. adına mükerrer kayıtlar çıkarıldıktan sonra 23 aktif, 14 pasif; kayınvalidesi N.T. adına ise 15 aktif, 3 pasif tapu kaydı tespit edildiği kaydedildi.

TUNCER: İHALE SÜREÇLERİNDE İMZAM YOK

Cansel Tuncer, 6 Mayıs 2026 tarihli savcılık ifadesinde, ihale işlemlerinin harcama yetkilileri ve ihale komisyonlarının sorumluluğunda olduğunu savundu. Tuncer, "Bu ihale süreçlerine şahsımın hiç bir şekilde dahli ve imzası bulunmamaktadır. ANSET festival ihalelerini belediyeden doğrudan almaz. 19. Madde uyarınca açık ihale ile alır. ANSET her türlü işlemini yasal mevzuata uygun olarak kamu yararını gözeterek gerçekleştirmiştir. Hiç bir şekilde piyasa fiyatından yüksek alım yapmamıştır. Tasarrufa gidilerek kamu yararı gözetilmiştir. Yasal zorunluluk olmadığı halde 3 teklif alınarak piyasa araştırması titizlikle yapılmıştır. Yaptırılmayan hiç bir iş kalemi ödenmemiş. Kamu ihale kanununa aykırı hiç bir işlem yapılmamıştır" dedi.

Firma seçimine ilişkin ise " Firmaların fiyat araştırması yapıldıktan sonra çalışılacak firmaların tespiti belediye başkanına aittir. Hiç bir şekilde bilirkişinin bu tespitini kabul etmiyorum. Şahsımın bu yolla sanki maddi menfaat temin etmiş gibi algı sağlanmasını da asla kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Malvarlıklarına ilişkin suçlamaları da reddeden Tuncer, şöyle devam etti: "Eşime 18 adet miras kalan taşınmaz kaydı bulunmaktadır. Bu malvarlığımız eşimin ve benim miras ve mesleki kazançlarımızdan kaynaklanmaktadır. İzahını yapamayacağım hiç bir malvarlığı değerim yoktur. Benim ve eşimin alıcısı yada satıcısı olduğu taşınmazlarının bir tanesinin dahi benim belediyede göreve başladığım günden bu yana belediye ile iş ilişkisi içinde olan bir şahıs kesinlikle değildir. Dolayısıyla bu hususta hesabını veremeyeceğim bir mal değişimi bulunmamaktadır."

BÖCEK'TEN SAVUNMA: İHALELERİ KİMİN ALDIĞINI BİLMİYORUM

Muhittin Böcek'in iddianameye yansıyan ifadesinde, ihalelerin kimlere verildiği ve kamu zararı iddiasına ilişkin yanıtları yer aldı. Böcek, "Benim herhangi bir ihaleyle alakalı usul ve yasaya aykırı herhangi bir talimatım olmadığı gibi belediye kaynaklarını hiç bir zaman zarara uğratmam söz konusu değildir ve zarar uğratma kastım yoktur. Herhangi bir ihmalim de söz konusu değildir" şeklinde konuştu.

İlgili raporda belirtilen 113 milyon 426 bin 440 lira 41 kuruşluk kamu zararının kendi ihmali veya kastından kaynaklandığı suçlamasını kabul etmediğini söyleyen Böcek, "Ben tüm yapılan ihaleleri kimin aldığını bilmiyorum. Bilmem de mümkün değildir. Hem Sayıştay hem müfettişler yapmış olduğumuz tüm ihaleleri denetlemişlerdir. Kamunun zararı olduğu belirtilen 113 milyon 426 bin 440 TL tutarındaki kamu zararının benim ihmalim veya kastımdan oluştuğu suçlamasını kabul etmiyorum. Üst karar mercii olarak yasaların verdiği çerçeve doğrultusunda hareket ettim" ifadelerini kullandı.

İhalelerin stratejik plan ve bütçe doğrultusunda yürütüldüğünü savunan Böcek, "Her daire başkanlığının hangi ihaleyi yapacağı stratejik planımızda vardır. ve bunlar meclisimizden geçer. Bu bütçe doğrultusunda ihaleler gerçekleşir" dedi.

Belirli kişi veya firmalara iş verilmesi yönünde talimat verdiği iddiasını reddeden Böcek, "Ben hiç bir zaman ne bir iştirak şirketine ne daire başkanına bir isim vermedim. Bütün ihalelerimizi 3 g kuralı gereği yaptık. İhalelerimizi Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı denetlemektedir" dedi.

ANSET'e doğrudan iş verildiği yönündeki bilirkişi değerlendirmesini kabul etmeyen Böcek, "Bu ihaleler EKAP sistemi üzerinden açık ihale ile alınmıştır. Gerekirse bu yöndeki yazılı beyanlarımızı ve delillerimizi sunabiliriz" ifadelerini kullandı.

Rapordaki sorumluluk değerlendirmelerine de itiraz eden Böcek, "Yapmış olduğum görev gereği yasalar çerçevesinde hareket ettim. Bilirkişi raporunun sonuç kısmında 29 maddeden oluşan ve benim sorumluluğum olduğu belirtilen hiç bir hususu kabul etmiyorum" dedi.