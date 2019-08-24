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Üniversiteye tahsis edilen Kültür Merkezi Söke’ye hizmet edecek

Söke İşletme Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi binalarının arasında kalan kısımda yer alan alana SÖKEV tarafından inşa edilen kültür merkezi ve idari bina inşaatı hızla yükseliyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:28
Üniversiteye tahsis edilen Kültür Merkezi Söke’ye hizmet edecek

Söke İşletme Fakültesi ile Mimarlık Fakültesi binalarının arasında kalan kısımda yer alan alana SÖKEV tarafından inşa edilen kültür merkezi ve idari bina inşaatı hızla yükseliyor.


Söke Eğitim Vakfı (SÖKEV) Başkanı ve İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu beraberinde ADÜ Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Nejat Sağel, Demirciler Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gök, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez, İnşaat müteahhitti İnşaat Mühendisi Mehmet Öz ve basın mensupları ile birlikte yapımı devam eden inşaatı gezdi.


500 kişi kapasiteli inşa edilen kültür merkezi binasında ayrıca çeşitli sergilerin de düzenlenebileceği iki adet fuaye salonu da bulunuyor. Sadece üniversitenin değil, Söke’nin ihtiyacını karşılayacak kültür merkezi için Kaymakamlık ve ADÜ arasında 25 yıllık tahsis protokolünün imzalandığı belirtilirken, binanın 2020-2021 eğitim öğretim sezonuna yetiştirilmesi hedefleniyor.


Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Balkonlarla birlikte 502 koltuk kapasiteli çok amaçlı salon. Tiyatro, sinema, sempozyum gibi etkinliklerin yapılacağı sadece üniversitenin değil, Söke’nin tüm ihtiyacını karşılayacak bir salon olacak. Bittiğinde Sökeliler kendilerine layık olan bir kültür merkezine kavuşacak. Kültür Merkezi’nin Kaymakamlığımızın yapacağı yada yaptıracağı her türlü faaliyetler için ücretsiz kullanabileceğini belirten bir maddeyi de sözleşmemize koydurduk. Eğer üniversitemiz bu merkezi işletemeyeceğini ifade edip, teslim etmek isterse de Söke Eğitim Vakfı olarak ya da Söke Kaymakamlığı olarak bu merkezi bizim işletebileceğimizi belirtmek isterim” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:28
  1. kültür
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