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Dünya Üniversiteye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
Dünya

Üniversiteye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

ABD'nin tanınmış okullarından Michigan State Üniversitesi'ne (MSU) düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 09:34:00 -
Üniversiteye silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

ABD'nin tanınmış okullarından Michigan State Üniversitesi'ne (MSU) düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı.

Şüphelinin, kendisini vurarak intihar ettiği bildirildi.

Üniversite polisi, East Lansing'deki kampüste iki lokasyonda silah ateşlendiğini belirtti.

Saldırının başlangıcından 3 saat sonrası itibariyle şüphelinin hâlâ yakalanamadığı ve 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. İlerleyen saatlerde şüphelinin kendisini öldürdüğü bildirildi.

MSU polisi ilk silah sesinden sonra öğrencilere güvenli bir yere sığınma alarmı gönderirken, daha sonra 20.30 sularında gönderilen alarmda, "kaç, saklan, kavga et" denildi.

Şüphelinin kısa bir erkek olduğu ve maske taktığı belirtildi.

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