Üniversiteye e-kayıt bugün başladı

Milyonların merakla beklediği üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir programa yerleşen öğrenciler ise kayıt işlemlerinin ne zaman nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversite online kayıtları ne zaman?

Üniversite kayıtları başladı mı? Üniversite elektronik kayıt ne zaman bitecek?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4 Eylül Cumartesi günü başladı. Online kayıt işlemleri 8 Eylül Çarşamba günü sona erecek. Online kayıt işlemleri E Devlet üzerinden yapılıyor. Adaylar sisteme TC kimlik numarası ve e devlet şifreleriyle giriş yapacak. E devlet şifresi bulunmayanlar ise PTT’den şifre temin edebiliyor. Sisteme giriş yapıldıktan sonra gerekli adımlar takip edilerek e kayıt işlemi tamamlanacaktır.

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