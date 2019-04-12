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Seçim 2019 Sayfası

Üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru şartları 2019

Üniversitelerin öğretim görevlisi alım ilanları yayınladı. Kamu kurum ve kuruluşların personel alım ilanlarını yapan Bakın İlan Kurumu, İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Mardin Artuklu üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Toros Üniversitesilerin aralarında bulunduğu çok sayıda üniversite öğretim görevlisi alımı yapıyor. Peki üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru şartları neler? İşte üniversitelerin öğretim üyesi alımı son dakika ilanları…

12 Nisan 2019 Cuma 16:10
Üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru şartları 2019

Üniversitelerin öğretim görevlisi alım ilanları yayınladı. Kamu kurum ve kuruluşların personel alım ilanlarını yapan Bakın İlan Kurumu, İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Mardin Artuklu üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Toros Üniversitesilerin aralarında bulunduğu çok sayıda üniversite öğretim görevlisi alımı yapıyor. Peki üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru şartları neler? İşte üniversitelerin öğretim üyesi alımı son dakika ilanları…

Üniversitelerin akademik personel alımı başvuru detayları belli oldu. Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü dün geçtiği ilanla "2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümlerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır." duyurusunda bulundu. Toros Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı yayınladı. Akademik personel alımı başvuru detayları belli oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi 36 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. Akademik personel başvuru detayları belli oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi dışından müracaat edecek tüm adayların Bursa Uludağ Üniversitesi yatay geçiş şartlarını sağlamış olmaları gerekmektedir. Yatay geçiş şartlarını sağlamayan adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilerek değerlendirilmeye alınmayacaktır. İşte İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Mardin Artuklu üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Toros Üniversitesi personel alım başvuru şartları için tıklayınız.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 16:10
  1. Bayburt
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Bursa
  5. Üniversitesi öğretim görevlisi alımı başvuru şartları 2019
  6. araştırma görevlisi ilanları 2018
  7. araştırma görevlisi alımı
  8. araştırma görevlisi ilanları 2019
  9. akademik kadro ilanları neden açılmıyor 2018
  10. lisans mezunu öğretim görevlisi ilanları
  11. araştırma görevlisi olma şartları
  12. yök 900 araştırma görevlisi
  13. araştırma görevlisi ilanları neden yok

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