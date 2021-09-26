Üniversitenin ilk günü KYK yurduna yerleşmek zorunlu mu? KYK yurda yerleşme tarihleri ne zamana kadar yapılacak?

KYK yurt başvuruları 12 Eylül’de sona ermişti. KYK yurt yerleştirme sonuçlarına göre yurt kayıtları 19 Eylül'den itibaren yapıldı. Yurt kaydını yaptırmayan adaylardan boşalan yerler için yedek yerleştirmeler de yapılmakta. KYK yurt yedek sırası bekleyen öğrencilerin ilgiyle araştırdığı yedek yerleştirme tarihleri şöyle: 1. yedek yerleştirme: 20 Eylül 2021, 2. yedek yerleştirme: 23 Eylül 2021 3. yedek yerleştirme: 27 Eylül 2021.

KYK yurda yerleşme tarihleri ne zamana kadar yapılacak?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK yurt ilk kayıt ücreti

İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır? Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir. Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

KYK yurt giriş çıkış saatleri

KYK yurtları güvenli barınma hizmeti sağlar. Yurtlara istenilen saatte girip çıkmak mümkün değildir. Mazereti olan öğrenciler mazeret bildirip giriş çıkış saatlerini belirtebilir. Yurtlara sabah en erken 06.00, gece en geç 23.00'da girebilirsiniz. Yurt giriş çıkışlarına uymayan öğrenciler önce uyarı alır ardından yurttan atılabilir. Kyk yurdunda kalan üniversite öğrencileri haftasonları dışında bir öğretim yılında 75 gün evci izni alabiliyorlar.

KYK yurt yemek ücretleri kaç para?

KYK yurtlarında kalan öğrencilere yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir. KYK yurtlarında barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2020-2021 öğretim dönemi için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır.

KYK yurt kuralları neler?

1. Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır.

2. Odanızı terk etmeden önce yatağınızı ve odanızı düzenleyiniz.

3. Oda ve koridorlarda gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız, ders çalışan ve dinlenen arkadaşlarınızın olduğunu unutmayınız.

4. Odalarda her türlü yemek, kahvaltı yapmak, çay kahve hazırlamak yasaktır.

5. Odalarda ısıtıcı kullanmak ve elektrik kullanarak radyo teyp vb. aletlerle müzik dinlemek yasaktır.

6. Odalarda kokuşmaya ve bozulmaya elverişli yiyecek-içecek bulundurmak yasaktır.

7. Odalarda iskambil kağıdı, tavla, okey vb. oyunları oynamak ve müzik aleti çalmak yasaktır.

8. Ders çalışmak için okuma salonunu kullanınız. Okuma salonlarındaki masa ve sandalyelerin yerlerini keyfiyetinize göre değiştirmeyiniz. Masa üzerinde kitap ve doküman bırakmayınız. Diğer arkadaşlarınızın ders çalışma ihtiyaçlarınıda düşününüz.

9. Yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini değiştirmeyiniz.

10. Yatağınızı idarenin belirlediği şekilde düzeltiniz.

11. Yatakhanelerde yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler ile ısıtıcı araç ve gereçleri bulundurmayınız.

20. Yurt giriş ve çıkışlarında parmak izi sistemini kullanınız.

21. Yurt öğrencisi olmayanların yurda veya yatakhaneye girmesine izin vermeyiniz.

22. Kişilerle olan ilişkilerinizde kaba ve saygısız olmayınız, tartışmalardan kaçınınız, çevrenizi temiz tutunuz ve gürültü yapmayınız.

24. Yurdun malzemesini izinsiz olarak dışarı çıkarmayınız, yurt eşya ve malzemelerinin yerlerini idareden izin almadan değiştirmeyiniz, yurt eşyasının temizliğine ve korunmasına özen gösteriniz.

25. Para karşılığı oyun oynamayınız, kumar oynamakta kullanılan araç ve gereçleri bulundurmayınız.

26. Alkollü içecek, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmayınız ve bulundurmayınız.

28. Milli birlik ve beraberliğimizi bozacak yayın ile genel ahlâka aykırı resim ve afişleri yurda getirmeyiniz, asmayınız ve odanızda bulundurmayınız.

29. Yurt binalarında duvarlara, kapılara, demirbaş eşya üzerlerine yazı yazmayınız, işaret ve benzeri şekiller çizmeyiniz, fotoğraf yapıştırmayınız.

30. Yurdun içinde ve dışında genel ahlâk kurallarına aykırı harekette bulunmayınız. Her ne sebeple olursa olsun, idareci ve görevlilerin görevlerini yapmalarına engel olmayınız.

31. Rencide edici davranışta ve fiili saldırıda bulunmayınız, tehdit etmeyiniz.

32. Yurt idaresinden izin almadan yurt içinde yasal olmayan toplantılar düzenlemeyiniz, eylemlerde bulunmayınız, idare ve idareciyi protesto maksadıyla gösteri düzenlemeyiniz, gösteriye katılmayınız.

33. Yurt içinde kesici delici alet veya silah bulundurmayınız. Her ne şekilde olursa olsun, yasadışı örgütlere katılmayınız

veya faaliyette bulunmayınız.

34. Daimi ikametgâh adresinizde değişiklik olduğunda 30 gün içerisinde yurt idaresine bildiriniz.

35. Yurt İdaresinden prosedüre uygun izin almadan geceyi dışarıda, ailenizin, arkadaşlarınızın vb. yanında geçirmeyiniz.

36.İdare tarafından verilen oda ve yatakta yatınız.