Üniversitelilerin uzaktan eğitimine Turkcell desteği
Uzaktan eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere destek paketini ikiye katlayan Turkcell, şimdi de Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite öğrencilerine yönelik internet kampanyasına destek verdi.
Turkcell, YÖK’ün aldığı karar doğrultusunda, üniversite öğrencilerine YÖK Dersleri Platformu ve üniversitelerin web sitelerinde geçerli, 3 ay boyunca tekrarlanacak aylık 6 GB’lık “Uzaktan Eğitime Destek Kotası” kullanım hakkı sundu.
Turkcell abonesi olan üniversite öğrencilerinin bu internet paketinden yararlanmaları için, Türkiye’nin iletişim ve yaşam platformu BiP’in Keşfet bölümündeki ‘Kampüs Evimde’ kanalını takip etmeleri gerekiyor. Kanalı takibe alan öğrenciler, “6GB Paketinizi Aktifleyin” butonuna bastıktan sonra 6GB internet kampanyasından faydalanabilecek.