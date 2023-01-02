Üniversitelilere askeri eğitim

TAHSİN HAN

Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı işgal girişimini sürdüren Rusya, savaşın uzun süreceğini hesaplayarak üniversite öğrencilerine de askeri eğitim kararı aldı.

Kırım Haber Ajansı’nın (QHA) haberine göre Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan 4 üniversite, Rusya Eğitim Bakanlığı’nca bir ön askeri eğitim kursu programına dahil edildi. Program, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (MISiS), Moskova Enerji Enstitüsü (MPEI), Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü (MEPhI) ve Moskova Fizik ve Teknoloji Enstitüsü (MIPT) tarafından onaylandı.

Silah eğitimi de alacaklar

Bu kapsamda üniversite öğrencilerine AK-74 ve RPK-74 otomatik ve makineli tüfeklerin, Makarov tabancasının nasıl sökülüp takılacağı, el bombalarının nasıl kullanılacağı öğretilecek.

Bunun yanı sıra Askeri Eğitimin Temelleri kursu nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar, Rus ordusunun yapısı, savaş ilkeleri ve ilk yardım konularını içeriyor. Program müfredatında, öğrencilerin “uluslararası askeri-politik, iç olay ve gerçekleri” değerlendirmeyi öğrenecekleri belirtiliyor. Askeri eğitimin temellerini öğrenmek için yılda 108 saat süre belirlendi. Bu da üniversitede bir yarıyıla denk geliyor.

Ortaokullara da eğitim

Üniversitelilere yönelik askeri program, 2022’de Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı tarafından orta okul öğrencileri için geliştirilen ön askeri eğitim kursuna benziyor. Okul çocuklarına kalaşnikof saldırı tüfeğinin yapısı, siperlerin düzenlenmesi ve ekipmanın kamufle edilmesi öğretiliyor.

Okulların 1 Eylül 2023’ten itibaren yeni programa geçmesi bekleniyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, ortaokuldaki askeri eğitime en az 140 saat ayrılmasını tavsiye etti.

28 Aralık’ta Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya’nın 16 bölgesinde bulunan devlet yüksek öğretim kurumlarında yeni askeri eğitim merkezlerinin kurulmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Daha önce Rusya’daki 94 üniversitede, benzer merkezler kurulmuştu.