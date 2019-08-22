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Üniversitelilerden Büyükşehir’e rehberlik teşekkürü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin rehberlik hizmetinden faydalanarak istedikleri üniversitelere yerleşen gençlerle bir araya geldi ve öğrencilere gelecekleri için kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
Üniversitelilerden Büyükşehir’e rehberlik teşekkürü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin rehberlik hizmetinden faydalanarak istedikleri üniversitelere yerleşen gençlerle bir araya geldi ve öğrencilere gelecekleri için kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.


Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarına yaşamlarında doğru tercih yapabilmeleri için tercih rehberlik desteği sağladı. Kentin farklı noktalarında oluşturulan ‘Üniversite Tercih Rehberlik Noktaları’nda uzman rehberlerin nezaretinde öğrencilere destek verildi.


Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen ve BUSMEK’in eğitimci kadrosunun da destek verdiği rehberlik hizmetine danışan gençler, Türkiye’nin önemli üniversitelerine yerleşerek, geleceğe doğru yepyeni adımlar attı. Rehberlik hizmetinden faydalanan ve bugünlerde, yeni okullarına kayıt heyecanını yaşayan gençler, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret ederek, hayatlarının dönüm noktasında Büyükşehir Belediyesi’ni yanlarında bulduklarından dolayı teşekkür etti.


Öğrencilere nasihatler


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere verdiği değere dikkati çekti ve gençler için farklı projeler gerçekleştirdiklerini anlattı. Üniversite ile yepyeni bir süreç başladığını söyleyen Başkan Aktaş, “Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Gençlerimizin üniversite okumaya gittikleri şehirlerde Bursa’ya sahip çıkmalarını ve arkadaşlarına Bursa’nın güzelliklerini anlatmalarını da isteriz” dedi.


Başkan Aktaş, öğrencilere geleceklerine yönelik tavsiyelerde de bulunarak, “Hangi bölüm okursanız okuyun, en az bir yabancı dil bilginizi geliştirin. Önemli ve güçlü bir ülkedeyiz. Türkiye, fırsatlar ülkesi ve ufku geniş insanlara ihtiyaç var. Üniversitede alacağınız eğitimler ve öğrencilik sürecinde kendinize katacağınız donanımlarla geleceğinize fark sağlayacaksınız” diye konuştu.


Gençlere güven tam


TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da öğrencilere başarılar dileyerek, “Gençlerin önünü açmayı ve gençlerimiz için yatırım yapmayı önemsiyoruz. Üniversite süreçleri, gelecek yaşamı şekillendiriyor. Ben inanıyorum ki, gençlerimiz arasında ülkemizi çok önemli yerlerde temsil edecekler var. Gençlerimiz vizyon sahibi ve istedikleri her hedefe ulaşabilirler” diyerek kararlı ve cesaretli olmanın önemine vurgu yaptı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:03
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