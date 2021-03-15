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Yaşam Üniversiteli kızın 'cahil' dediği teyze ekonomi dersi verdi!
Yaşam

Üniversiteli kızın 'cahil' dediği teyze ekonomi dersi verdi!

Ankara'da üniversiteli bir genç kızın 'cahil' diyerek aşağıladığı 52 yaşındaki kadının verdiği ekonomi dersi sosyal medyada viral oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 20:21:00 - 2021-03-15 20:24:01

Ankara Mamak'ta yapılan bir sokak röportajı sırasında, üniversiteli genç kız ile 52 yaşındaki kadın arasında yaşanan diyalog sosyal medyaya damgasını vurdu.

Vatandaşın Sesi isimli YouTube kanalında yayınlanan videoda, bir genç kız ile teyzenin tartışması yer aldı. Ekonomi üzerine sorulan soruya genç kızın olumsuz cevap verdiği sırada konuya dahil olan kadın, ekonominin kendi dönemine göre iyi olduğunu vurguladı.

Üniversite mezunu olduğunu söyleyen genç kızın, orta yaşlı kadına 'cahil' demesi ise kadını sinirlendirdi.

2000 yılında evlendiğinde zor şartlar altında bir yuva kurabildiğini aktaran kadın, genç kızın ekonomiyi eleştirmesine, "Kardeşim bunlar hep yalan. İnşallah bu devletin başına başkası gelir de rezil olurlar. 52 yaşındayım, ben bunlar gibi görmedim." sözleriyle karşılık verdi.

"Şunların giydiklerine bak! İnkar gelmesinler"

"Adam uzayla mı uğraşsın? Adam gavurla mı uğraşsın? Adam iç ile mi uğraşsın? Adam dış ile mi uğraşsın? Adam şehitlerimizle mi uğraşsın? Bu ne ya? İşsiz, işsiz, işsiz... Kardeşim ayakkabı bulamazdık. Şunların giydiklerine bak. İnkar gelmesinler."

Üniversiteli genç kız 'cahil' dedi

"Esnaf kan ağlıyor." diyen kıza "Bir yumurtayı 25 liradan satıyorlar." cevabını veren kadına sinirlenen genç kız, "Ben sizin gibi cahillerle uğraşamam." dedi.

Bunan üzerine kadın, "Gördünüz mü okumuş da bana cahil diyor. Allah'tan diliyorum böyle azgınları Allah ıslah etsin." dedi.

 

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Yorumlar

Harun.Rasit öz

Allah im razı olsun teyzem esasen cahil üniversiteliyim diyen
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murat

AZGIN AZINLIK CHP ZİHNİYETİ KENDİNDEN BÜÜYÜKLERE SAYGISI OLMAYAN AZINLIK ÇÜRÜMEYE MAHKUMDUR
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