Üniversiteli gençlere müjde!

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, üniversiteyi kazanan gençlere nakdi eğitim desteğinde bulunacaklarını duyurdu.

ÖDÜL MİKTARI ARTIRILDI

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2024 yılında başlayan, üniversiteyi kazananlara başarı ödülü uygulaması bu yıl da devam edecek. Ödül miktarının artırıldığını söyleyen Başkan Tombaş, “SUGEM merkezlerimiz aracılığıyla her yıl binlerce gencimize ücretsiz YKS, LGS ve sınavlara hazırlık kursları veriyoruz. Bu yıl YKS’de 319 öğrencimiz, LGS’de ise 426 öğrencimiz hayallerindeki üniversiteye ve liseye yerleşti. Her zaman gençlerimizin yanındayız. Bu kapsamda Sultanbeyli’de ikamet eden ve üniversiteyi kazanan gençlerimize bu yıl da başarı ödülü vereceğiz. Lisans kazanan öğrencilerimize 15 bin TL, ön lisans kazanan öğrencilerimize ise 10 bin TL nakdi başarı ödülü vereceğiz. Hayırlı olsun” dedi.

ULAŞIM DESTEĞİ DE VERİLECEK

Ayrıca ulaşım desteği de vereceklerini söyleyen Tombaş, Sultanbeyli’de ikamet eden tüm üniversite öğrencilerine İstanbulkart abonman desteği vereceklerini belirtti.

Eğitim Başarı Ödülü ve İstanbulkart abonman desteğine ilişkin detaylı bilgi ve başvuru ekranı, https://www.sultanbeyli.bel.tr/egitimdestek/ adresinde yer alıyor.

İLKOKULA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KIRTASİYE DESTEĞİ

Sultanbeyli Belediyesi tarafından son iki yılda ilkokula başlayan 18 bin öğrenciye ücretsiz kırtasiye seti hediye edildi. Bu yıl da 9 bin ilkokul öğrencisine kırtasiye seti verilmesi bekleniyor. Ayrıca liseye giden gençlere okul bölgelerine ücretsiz servis hizmeti sağlanırken öğrencilere ücretsiz LGS, YKS ve eğitime destek kursları veriliyor.