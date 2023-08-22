Üniversiteli gençler, proje tabanlı staj programları ile iş dünyasında deneyim kazanacak

Eğitim ve gelişime her faaliyetinde öncelik veren Baycan Elektrik Müteahhitlik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi Proje Tabanlı Staj Protokolü ile yeni bir iş birliğine adım attı! 12 Ağustos Dünya Gençlik Günü’nde üniversite-sanayi iş birliğinin en güzel örneklerinden birini gerçekleştiren Baycan Elektrik, üretim sektörüne örnek olmaya devam ediyor.

PROJE TABANLI STAJ PROGRAMI İŞ BİRLİĞİNİ ÖNGÖREN PROTOKOL İMZALANDI

1967 yılından bu yana kablo donanım sektöründe faaliyet gösteren Baycan Elektrik A.Ş. ile Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi arasında Proje Tabanlı Staj Programı iş birliğini öngören protokol imzalandı. Ar-Ge ve İnovasyon Koordinasyon Merkezi Teknoloji Transfer Ofisi (ARİNKOM TTO) tarafından yürütülen Proje Tabanlı Staj Programı kapsamında gerçekleştirilen protokol ile her iki üniversitede öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri Baycan Elektrik bünyesinde staj yapma olanağına kavuşacak. Söz konusu stajlar akademik yarıyıl içerisinde eğitimlerle eşzamanlı olarak veya yaz döneminde yapılabilecek. Böylelikle öğrenciler kariyerlerine Baycan Elektrik’te kazandıkları deneyimler doğrultusunda yön verebilecek.

KAHRAMAN: ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMASINDA SONUÇ ODAKLI BİR YAKLAŞIM

ARİNKOM Girişimcilik ve Öğrenci Programları Koordinatörü Aynur Güneş Kahraman program ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek için ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından 2012 yılından bu yana yürütülen Proje Tabanlı Staj Programı ile geleceğin ihtiyaçlarına akademik bakış açısıyla çözüm üretmek, sektörel pratiklerle akademik yapıyı buluşturmak hedefleniyor” ifadelerini kullandı. Kahraman, program kapsamında firmaların faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilen projelerde, üniversite bünyesinde yer alan tüm fakülte ve bölümlerden stajyer öğrenci seçimi yapılabildiğini ve öğrencilerin bu sayede kariyer planlamasında daha etkin ve sonuç odaklı bir yön çizdiğini belirtti.

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BAYCAN ELEKTRİK GENEL MÜDÜRÜ ENGİN YILMAZ: TECRÜBEMİZİ GENÇLERLE BULUŞTURUYORUZ

Yapılan iş birliği ile ilgili olarak Baycan Elektrik Genel Müdürü Engin Yılmaz, “Baycan Elektrik olarak üretim sektöründeki 55 yıllık tecrübemizi gençlerimiz ile buluşturmayı hedefledik. Proje Tabanlı Staj Programı sayesinde iki tarafın da birbirinden öğrenebileceği bir sinerji yakalayacağımıza inancımız tam. Nitelikli iş gücü yetiştirme yönündeki ortak amacımıza birlikte inovasyon kaynağı oluşturacağız. Bu iş birliğinin üretim sektörünün bilim ve teknoloji alanında pratik anlamda önemli gelişmelere, sanayi ve üniversite arasında teknolojinin etkin aktarımına ve uygulamalı araştırma olanaklarına kapı açmak gibi birçok çeşitli projeye yol göstereceğine inanıyorum’’ dedi.