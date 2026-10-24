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Gündem Yeminle Lut kavmini geçtiler! Tamar Tanrıyar’dan Mustafa Sarıgül hakkında bomba iddialar
Gündem

Yeminle Lut kavmini geçtiler! Tamar Tanrıyar’dan Mustafa Sarıgül hakkında bomba iddialar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Gazeteci Tamar Tanrıyar, Mustafa Sarıgül ve yakın korumasına ait olduğu öne sürülen görüntülerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Söz konusu kaydın yeniden incelemeye alındığını ileri süren Tanrıyar, önceki bilirkişi sürecinde 200 bin dolarlık rüşvet döndüğünün tespit edildiğini ve görüntülerin yeni bir bilirkişiye gönderildiğini öne sürdü. Tanrıyar ayrıca görüntülerdeki eylemlerin rıza kapsamında değerlendirilmemesi halinde meselenin bambaşka bir hukuki boyut kazanabileceğine dikkat çekerek Mustafa Sarıgül’ün milletvekili dokunulmazlığını gündeme taşıdı.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmayla ilgili açıklamalarıyla gündeme gelen gazeteci Tamar Tanrıyar, bu kez daha önce kamuoyunda tartışmalara neden olan Mustafa Sarıgül ve yakın korumasına ait olduğu ileri sürülen görüntüler hakkında konuştu.

Tanrıyar, soruşturma kapsamında milyarlarca liralık para trafiğinin incelendiğini belirterek devletin yurt dışına çıkarıldığı ileri sürülen malvarlıklarının peşine düştüğünü ifade etti.

Ardından kamuoyunda daha önce de tartışılan görüntülere ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

“VİDEO YENİDEN İNCELEMEYE ALINDI”

Tanrıyar’ın açıklamasına göre savcılık, Mustafa Sarıgül ve yakın korumasına ait olduğu öne sürülen görüntüleri yeniden incelemeye aldı.

Tanrıyar, önceki inceleme sürecindeki bilirkişi meselesiyle bağlantılı olarak 200 bin dolarlık bir rüşvet trafiğinin tespit edildiğini ileri sürerek görüntünün yeni bir bilirkişiye teslim edildiğini öne sürdü.

Söz konusu iddialarla ilgili adli makamların vereceği karar ve yeni bilirkişi incelemesinin sonucu belirleyici olacak.

“ÖZEL HAYAT BİZİM KONUMUZ DEĞİL”

Tanrıyar, görüntülerin kişilerin özel hayatı üzerinden tartışılmasına da karşı çıktı.

“Böyle sevenleri ayırmayın, özel hayat bizim konumuz değil” ifadelerini kullanan Tanrıyar, asıl tartışılması gereken meselenin görüntülerde yer aldığı öne sürülen davranışların rıza dahilinde olup olmadığı olduğunu söyledi.

Tanrıyar, özetle “Alan razı, veren razı şeklinde değil de hukuken cinsel saldırı kapsamında bir değerlendirme ortaya çıkarsa ne olacak?” sorusunu gündeme taşıdı.

SARIGÜL’ÜN DOKUNULMAZLIĞINI SORDU

Tanrıyar’ın dikkat çektiği bir başka başlık ise Mustafa Sarıgül’ün milletvekili olması nedeniyle sahip olduğu yasama dokunulmazlığı oldu.

Tanrıyar, Sarıgül’ün milletvekili olduğunu hatırlatarak böyle bir suç isnadının ortaya çıkması halinde dokunulmazlığın nasıl uygulanacağını sordu.

Anayasa’nın 83. maddesine göre bir milletvekili, kural olarak TBMM kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Anayasa aynı zamanda ağır cezayı gerektiren suçüstü hali başta olmak üzere belirli istisnalar öngörüyor.

Dolayısıyla olası bir suç vasfı ortaya çıkması, dokunulmazlığın kendiliğinden tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmiyor; sürecin olayın hukuki niteliğine ve Anayasa’daki dokunulmazlık hükümlerine göre yürütülmesi gerekiyor.

CİNSEL SALDIRI SUÇLARINDA HUKUK NE DİYOR?

Tanrıyar açıklamasında Türk Ceza Kanunu’nun cinsel dokunulmazlığa karşı suçlara ilişkin hükümlerini de gündeme getirdi.

TCK’nın 102. maddesinde cinsel saldırının farklı biçimleri ve bunlara ilişkin cezalar düzenleniyor. Suçun hukuki niteliğine göre şikâyet şartı ve uygulanacak ceza da değişebiliyor.

Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan görüntülerden hareketle herhangi bir kişi hakkında doğrudan “cinsel saldırı suçu işledi” sonucuna varılması mümkün değil. Böyle bir değerlendirme ancak görüntülerin gerçekliği, olayın şartları, tarafların beyanları ve diğer delillerin yetkili makamlar tarafından incelenmesi sonucunda yapılabilir.

GÖZLER YENİ BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNDE

Tanrıyar’ın gündeme taşıdığı iddiaların ardından gözler, söz konusu görüntüler hakkında yapıldığı ileri sürülen yeni bilirkişi incelemesine çevrildi.

Görüntünün gerçek olup olmadığı, herhangi bir müdahaleye uğrayıp uğramadığı ve Tanrıyar’ın dile getirdiği diğer iddiaların adli dosyada karşılığının bulunup bulunmadığı yapılacak resmi açıklamalarla netleşecek.

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Yorumlar

Ccc

Sol partiler Şeriatı niye istemiyor arsızın hırsızın teröristin cezası net bu sebeple suçlu kimse hesap vermeli....

ermeni tamar yine sahnede

Amacı ülkeyi karıştırmak . Ülke sevdalısı olsa ayrım yapmaz tarafsız olur . HOCALI KATLİAMINI UNITMADIK
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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