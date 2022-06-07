Üniversitelere 100 milyon TL destek!

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Verşan Kök, ODTÜ'de 'Araştırma Üniversiteleri İş Birliği Toplantısı' kapsamında bir araya geldi. Özvar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, YÖK olarak üniversiteler ile iş birliği yapabilmek için üniversite ziyaretleri gerçekleştirdiğini söyledi Özvar, "ODTÜ’nün değerli senato üyeleriyle bir araya geldik; toplantı gerçekleştirdik. ODTÜ’nün içinde bulunduğu durumu, akademik çalışmaların araştırma-geliştirme faaliyetlerini, kadro konularını ve üniversitenin geleceğe ilişkin vizyonu hakkında senato ile bir fikir alışverişinde bulunduk. ODTÜ ülkemizin en saygın, en mümtaz yükseköğretim kurumlarından biridir. Bu vesileyle ben de senato üyelerinin rektör hocamızın görüşlerini dinleme fırsatı buldum" dedi.

'23 üniversiteyi araştırma üniversitesi olarak belirledik'

Özvar, araştırma üniversiteleri ile ilgili yeni düzenleme yaptıklarını hatırlatarak, "Araştırma üniversitesi konsepti ve stratejilerini yeniden ele aldık ve Türkiye’de akademik üretkenliğe dayalı olarak 20’si devlet, 3’ü vakıf üniversitesi olmak üzere 23 üniversiteyi araştırma üniversitesi olarak belirledik. Bu tabii bir ilk oldu. Türkiye’de ilk defa akademik çalışmalarıyla öne çıkan vakıf üniversitelerini bu lige taşımış olduk" diye konuştu.

YÖK Başkanı Özvar, araştırma üniversitelerinin kendine mahsus bir statüsü bulunmasını ve bu statü çerçevesinde desteklenmesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti. Özvar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yaptıkları protokol çerçevesinde araştırma üniversitelerinde akademik performanslarına göre, Ar-Ge çalışmalarında kullanmak üzere fon kullandırılacağını açıkladı. Özvar, desteğin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile yapılan protokolle hazırlandığını kaydetti.

20 araştırma üniversitesine 100 milyon liralık kaynak

Daha sonra ODTÜ Erdemli Kampüsü’nde bulunan Kültür ve Kongre Merkezi’nde 'Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı Toplantısı' yapıldı. Erol Özvar, buradaki konuşmasında, 20 araştırma üniversitesine 100 milyon liralık kaynak tesis edileceğini açıkladı. Özvar, YÖK tarafından her yıl yapılacak performans değerlendirmesine göre, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından araştırma üniversitelerine yıllık kaynak tahsis edilmeye devam edileceğini bildirdi. Araştırma üniversitelerinin kendilerine tahsis edilen mali kaynağı nasıl kullanacaklarını da anlatan Özvar, "Destek programı kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelerimizin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerine kaynak aktarımı yapılacak ve bu kaynak, üniversitelerin yönetmeliği kapsamında kullanılacaktır. YÖK tarafından eşleştirildikleri alanlardaki bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesinde kullanabileceklerdir. Bu vesileyle araştırma üniversiteleri destek programının hayata geçirilmesinde sonsuz desteği dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’a bir kez daha şükranlarımı arz ermek isterim" diye konuştu.

Şenel: Üniversitelerimize önem vermekteyiz

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ise "Ülkemizin beşeri sermayesinin güçlenmesi, bilim ve teknolojik gelişmelerin hızlanarak ekonomimizin rekabet gücünü artırması ve bunların sonucunda sosyoekonomik kalkınma seviyemizin daha üst basamaklara taşınması ana kalkınma hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, üniversitelerimizin bilgi üretme, araştırma ve geliştirme kapasitelerini geliştirmelerine; ülkemizin kalkınması, insanımızın refahının artırılmasına katkı açısından büyük önem vermekteyiz. Kalkınma planında eğitim alanında temel olarak ‘tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli eğitim imkanlarına erişiminin sağlanması yoluyla analiz etme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip üretken bireylerin yetiştirilmesi’ amaçlanmaktadır. Bunun için de temel olarak öncelikli sektörler başta olmak üzere doktora mezun sayısının artırılması, üniversitelerimizin dijital çağa ayak uydurması, açık bilim uygulamalarının hayata geçirilmesi, açık erişim altyapıları ile uyumun sağlanması gibi politikalar ortaya konulmuştur. Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması da bir başka politika önceliği olup bu bağlamda bölgesel kalkınma odaklı misyon farklılaşması ve ihtisaslaşmaya ağırlık verilmektedir" dedi.