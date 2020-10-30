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Eğitim Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?
Eğitim

Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularını binlerce üniversiteli öğrenci tarafından merak ediliyor. 1 Ekim’den sonra üniversitelerin açılacağını daha önceden açıklayan YÖK’ten üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman yapılacağına yönelik yeni bir açıklama gelip gelmediği araştırılıyor. Peki üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:39:00 - 2020-10-30 12:39:46
Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, “En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." demişti. Başkan Erdoğan’ın bu açıklamasınrdan sonra üniversitelerin ne zaman açılacağı sorgulanmaya devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisi, üniversitelerin kasım ayında açılıp açılmayacağını araştırıyor. Üniversitilerini açılmasına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üniversiteler özellikle MEB okullarının bu dönemde açılmasıyla birlikte seyrini görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki haftalar açılan sınıflarla ilgili salgındaki gelişim ve o yaş grubunda enfeksiyon oranlarının ne olduğunu görerek ona göre bir karar veya öneri söz konusu olacak. Önümüzdeki dönem tabii ki okullar açılmış olacak ama bu pandeminin seyrine göre kademeli olacak." İfadelerini kullanmıştı.

Üniversiteler yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

YÖK’ten üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üniversiteler Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine güz dönemi eğitimlerini uzaktan eğitim olarak yapma kararı almıştı. Üniversiteler derslerini online olarak canlı ders olarak gerçekleştirmekte.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinde "Kültür Politikaları ve Yönetimi" yüksek lisans programları açıldığını Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu.

 

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