0553 313 94 23

Üniversitelerde 500 kilovata kadar elektrik depolanabilecek

Elektrik Depolama Faaliyetleri Yönetmelik Taslağı'na göre, üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere entegre olarak 500 kilovata kadar kurulu güçte enerji depolama tesisi yapılabilecek- Elektrik depolama faaliyetleri 4 ana başlık altında düzenlenecek

22 Ocak 2019 Salı 11:31
Üniversitelerde 500 kilovata kadar elektrik depolanabilecek

ANKARA (AA) - MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde, Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere entegre olarak 500 kilovata kadar kurulu güçte enerji depolama tesisi oluşturulabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun bu hafta görüşe açacağı Elektrik Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği, Türkiye'de elektriğin depolanabileceği tesislerin kurulması, işletilmesi ve şebekeye entegrasyonunu düzenleyecek.

AA muhabirinin yönetmelik taslağından derlediği bilgilere göre, üniversiteler ve teknoloji geliştirme bölgelerinde Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla entegre olarak 500 kilovata kadar kurulu güçte enerji depolama tesisi veya tesisleri kurulabilecek.

Taslakta, Türkiye'deki elektrik depolama faaliyetleri 4 ana başlık altında düzenleniyor.

Enerji depolama tesisleri, "üretime entegre", "müstakil", "tüketime entegre" ve "şebeke işletmecileri tarafından tesis edilen" şeklinde sınıflandırılacak.

Üretime entegre depolama tesisleri, toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösterebilecek ancak bağlı oldukları üretim tesisi işletmeye geçmeden piyasa faaliyetinde bulunamayacak.

Herhangi teşvik veya alım garantisi kapsamındaki entegre enerji depolama tesislerine sahip şirketler, santrallerin anlık elektrik çıkış güçlerini, mevcut kurulu gücü geçmeyecek şekilde ayarlayacak. Elektrik depolama faaliyetleri kapsamında şebekeye verilen enerji herhangi teşvik veya alım garantisi kapsamına giremeyecek.

Bir üretim tesisine bağlı bulunmadan, müstakil şekilde elektrik depolayacak ve gerekli olduğunda şebekeye verecek depolama tesisleri, en az 15 megavat kurulu güce ve tedarik lisansına sahip olma şartlarıyla, yan hizmetler ve toptan elektrik piyasalarında faaliyet gösterebilecek.

- Tüketime entegre tesislerde alt sınır 50 kilovat

En az 50 kilovat kurulu güce sahip fabrika, sanayi tesisi gibi tüketim noktalarında, kurulu gücü elektrik sözleşmesinde belirlenen gücü aşmayan, tüketime entegre enerji depolama tesisleri oluşturulabilecek.

Bu tesislerde depolanan elektrik, sadece ilgili tüketim tesisinin ihtiyacı için kullanılacak ve şebekeye verilememesi esas olacak. Şebekeye verilmesi durumunda ise bu enerji ticarete konu edilemeyecek.

Elektrik iletim ve dağıtım şirketleri gibi şebeke işletmecileri tarafından depolanacak elektrik, ticarete konu edilemeyecek. Söz konusu kapsamdaki enerji depolama tesislerince şebekeye verilen ve şebekeden çekilen enerji arasındaki fark, ilgili işletmecinin teknik kayıplarında dikkate alınacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:31
  1. elektrik depolama
  2. Elektrik Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği
  3. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin "ilk" espor filmi "İyi Oyun", Vodafone Tv'de
    1. Türkiye'nin "ilk" espor filmi "İyi..
    2. "Başarının sırrı çok çalışmaktır"
    3. MHP, 31 Mart yerel seçimlerinin..
    4. Şirket evliliği uyuşmazlıklarında da..
    5. Resmen duyuruldu! MHP'nin aday tanıtım..
    6. Vatandaşın cebinden POS ile çalıyorlar
    7. TİM İhracat 2019 Raporu
    8. Esed rejimi İdlib'e saldırdı
    9. İran otomotiv sektöründe orijinal..
    10. İngiliz kurgusu! BBC'nin Türkiye..
    11. Çorumlu sanayicilere kenevir ekimi..
    12. 91 yaşındaki Iraklı Azizi her gün 2..
    13. Üniversitelerde 500 kilovata kadar..
    14. Gıda Komitesi çalışmaların..
    15. Irak'ta Şii merci Halisi'den ABD..
    16. 30 yıldır yürüme umudunu hiç kaybetmedi
    17. TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı
    18. Avrupa borsaları
    19. Soylu tüm anne-babalara seslenmişti!..
    20. Bakan Soylu duyurmuştu: Sayı 100 bini..
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
    MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık

    Günün Karikatürü

    22 Ocak 2019
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
    Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar