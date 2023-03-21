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Eğitim Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK başkanı merak edilen soruya cevap verdi
Eğitim

Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK başkanı merak edilen soruya cevap verdi

İzmir'de düzenlenen "Üniversitelerarası Kurul Toplantısı"nda konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 15:48:00 -
Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK başkanı merak edilen soruya cevap verdi

 

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İzmir Ege Üniversitesinde düzenlenen "256. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı"na katıldı.

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen depremin ardından üniversitelerin durumu hakkında bilgi veren Özvar, "Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir" diye konuştu.
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